Los Premios Carmen de la Academia del Cine Andaluz se estrenaron ayer -hace apenas unas horas- en una gala que alcanzó hasta hace unos minutos en esta madrugada y en la que los andaluces pudieron comprobar cuántos buenos y conocidos directores, actores y profesionales del séptimo arte son andaluces. Color, armonía y ambiente alegre presidieron esta larga sesión de estreno, en la que el premio al mejor largometraje de ficción, que presentaron los actores Belén Cuesta y Álvaro Morte, lo consiguió ‘La hija’ , de la productora la loma Blanca, del director Manuel Martín Cuenca, que subió varias veces al escenario.

El premio a la mejor dirección también recayó en Manuel Martín Cuenca por ’La hija’, un trabajo muy reconocido, ya que también para esta película fue el premio al mejor guion, que recogieron juntos Alejandro Hernández y Manuel Martín Cuenca por ‘La hija’.

Como en los Premios Feroz, los Carmen invirtieron el hasta hace poco tradicional orden de entrega de los galardones a mejor actor y actriz, dejando a la actriz para el final. Así, Antonio Dechent recibió su premio a mejor actor protagonista por su interpretación en ‘Hombre muerto no sabe vivir’, y a continuación Petra Martínez, que el día anterior había recogido el Premio Feroz a la mejor actriz, fue informada por teléfono de que había conseguido el Carmen por ‘La vida era eso’. No había podido asistir, y lo agradeció con gracia a través del móvil. Las mujeres tuvieron algunos de los premios destacados, como Manuela Ocón, que dio la «bienvenida a la Academia de cine andaluz» al recoger su reconocimiento a la mejor dirección de producción por ‘Operación Camarón’. El premio al mejor director novel recayó en David Martín de los Santos por ‘La vida era eso’

Los nominados que aportaba Córdoba a estos premios eran Juan Carlos Villanueva -interpretación masculina de reparto- por su interpretación en la película ‘La hija’, de Manuel Martín Cuenca; Fernando Vacas -por la canción ‘Despertaré’ de ‘La Vida era eso’ que interpreta Estrella Morente- y Juanlu González -mejor interpretación masculina revelación por su papel de músico de una banda en ‘Operación Camarón’. No hubo suerte para ninguno de ellos.

Un momento de extraordinaria emoción fue la entrega del Carmen de Honor al actor malagueña Antonio Banderas, que lo recibió emocionado ante un Teatro Cervantes puesto en pie. Un vídeo repasó su larga y fecunda trayectoria, y él agradeció el extraordinario cariño recibido al tiempo que hacía un canto a Andalucía, a su «talento» y a su «luz» y pedía más apoyo de las administraciones para la industria del cine.

La gala estuvo presentada por los actores Adelfa Calvo y Pedro Casablanc, que fueron tomando ritmo según avanzaba la noche, y contó con actuaciones musicales. Los premios los presentaron y entregaron actores andaluces, como el caso de la cordobesa Marisol Membrillo, que aprovechó para pedir que la próxima edición se celebrara en Córdoba y para presumir de vestido, de la diseñadora cordobesa Matilde Cano. Otro cordobés que se dejó ver fue el actor Fernando Tejero, que entregó la estatuilla a la mejor actriz. La noche se alargó más de lo previsto pues, al tratarse de la primera edición de los premios, hubo intervenciones para explicarlos, para presentar la estatuilla y para lanzar el mensaje del cine andaluz a la sociedad a través de la directora de la Academia de Cine Andaluz, Marta Velasco. Asistieron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo y el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, entre otras. La televisión pública andaluza, Canal Sur, retransmitió la gala en directo por radio y televisión.