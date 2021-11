La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha denunciado este viernes la realidad que viven en primera persona en España los periodistas jóvenes: "la precariedad y la falta de oportunidades laborales", que suponen la "principal amenaza" para un periodismo de calidad.

De esta forma se ha pronunciado Belarra en el acto de entrega de los Premios Injuve de Periodismo y Comunicación 2020-2021, que se crearon el año pasado -pero no pudieron entregarse por la pandemia- para reconocer el esfuerzo y el compromiso de jóvenes profesionales menores de 35 años en el ámbito del periodismo social.

"No podemos ignorar la precariedad y la falta de oportunidades laborales de muchos jóvenes periodistas (...) Porque no hay nada que ponga más en riesgo este servicio público que un periodista con miedo a que no se le renueve su contrato, uno al que los precios de miseria por cada pieza le impidan llegar a fin de mes, o uno al que puedan dejar en la calle tras años siendo un falso autónomo", ha censurado.

Y para proteger un periodismo "honesto y crítico", pilar imprescindible de la democracia, ha abogado por garantizar los derechos laborales de los periodistas.

Belarra ha agradecido a los premiados sus trabajos porque suponen "una información veraz frente a la propaganda de poderes políticos y económicos", una tarea actualmente nada fácil, ha precisado, porque hoy la verdad compite con la viralidad de la falsedad.

"Sois el cortafuegos contra la desinformación y las 'fake news' en un contexto que premia antes un 'clickbait' de los malos que la rigurosidad", ha incidido la ministra, que ha mostrado su apoyo a los medios digitales La Marea y El Salto tras haber sufrido un ciberataque.

En este sentido, la directora general del Injuve, María Teresa Pérez, ha advertido que, pese a que la desinformación ha existido siempre, ahora se propaga "con una rapidez y con una amplitud inauditas" y tiene un calado "muy alarmante".

"El auge de las noticias falsas ha transformado el periodismo, emponzoña nuestra sociedad, pero también le hace un flaco favor a la profesión porque contribuye a la pérdida de credibilidad de los medios", ha aseverado.

Los galardones distinguen las modalidades de periodismo impreso, fotoperiodismo, periodismo audiovisual y digital y cada premio está dotado con 4.500 euros (los de 2020) y 5.000 (los de 2021).

En 2020 resultaron premiados Antonio José Trives por el reportaje publicado en La Vanguardia "Llaves huérfanas de su cerradura"; el fotoperiodista César Dezfuli por "Pasajeros. Destinos del Exilio" (Le Monde); Astrid Otal, Marc Pitarch y Aleix Plana por "El coronavirus es la vacuna para la tierra", en PlayGround; Carlos Giménez por el documental "Liz Dust: Arte, Orgullo y DragQueer", y Nuria Martínez por la serie de reportajes "Misión 75 Open Arms" (Público).

Los galardonados de 2021 son: Javier Corso y Álex Rodal por el reportaje publicado en National Geographic "Los Matagi"; el periodista de la Cadena Ser Daniel Sousa por "El cadáver olvidado"; Ana Torres y Noor Mohandas por el trabajo publicado en la edición digital de EL País "El abismo entre Saúl y José Luis", y la periodits de rtve.es Ebbaba Mahmud por una serie de trabajos titulados "En la ruta canaria".