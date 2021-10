El Teatro Góngora acoge la recta final del festival Qurtubajazz, que viene celebrándose desde el pasado día 16, organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. La primera banda en subirse al escenario fue, ayer, el cuarteto encabezado por el saxofonista polaco Andrzej Olejniczak, al que acompañaron Jorge Fernández, al piano; Juanma Domínguez, contrabajo, y Ander Alonso, batería. Todos ellos hicieron vibrar al público, lo que hoy se espera del cuarteto que lidera el saxofonista neoyorquino Noah Preminger, que ofrecerá su actuación en ese mismo escenario, a las 20.00 horas. Junto al saxofonista estarán Max Light, a la guitarra; Kim Cass, al contrabajo, y Dan Weiss, a la batería.

The New York Times define así el saxofonista residente en Brooklyn: «Preminger imprime sonidos diferentes a cada nota que toca, les da una historia y un destino individual». Ganador con 32 años de la categoría Mejor Saxo Tenor Emergente por la revista DownBeat, ha grabado 14 álbumes con gran éxito de crítica. Entre estos trabajos cabe señalar Meditations On Freedom (2017), en protesta contra el gobierno norteamericano, el dúo con el pianista Frank Carlberg, sus grabaciones en cuarteto y Preminger Plays Preminger sobre las bandas sonoras de Otto Preminger. En 2018, junto a Rob García, creó el Club de los Compositores Muertos y estrenó The Chopin Project, el primero de los álbumes anuales dedicados a la obra del compositor clásico.

Es un músico que ha recorrido los más importantes escenarios de Estados Unidos, Europa y Australia y que ha colaborado o grabado con grandes nombres cuales Jason Moran, Dave Holland, John Patitucci, George Cables y Roscoe Mitchell, entr e otros.

La edición de 2021 del festival Qurtubajazz finaliza mañana con la actuación, también en el Góngora, a las 20.00 horas, del cuarteto de la cantante Maria João y el contrabajista Carlos Bica. Este grupo lo completan Gonçalo Neto, guitarra, y João Farinha, piano y teclados. La colaboración entre estos dos grandes nombres del jazz portugués se remonta a los años 80 y se registró en los discos Conversa (1986) y Sol (1991). Después de 10 años tocando juntos y muchos conciertos en todo el mundo, sus caminos se separaron y ahora, 25 años después, se reencuentran con la complicidad de Gonçalo Neto y João Farinha, dos de los músicos más talentosos de una nueva generación de músicos portugueses.

Un estilo único

Maria João, una cantante con un estilo único, se convirtió en un referente en el campo de la música improvisada. Una notable capacidad vocal y una intensidad interpretativa única sobre el terreno en reconocimiento internacional, pero también figura en la galería del mejor canto del día. João participa asiduamente en los festivales de música más prestigiosos del mundo, siendo la única músico portuguesa nominada al European Jazz Prize. Por su parte, Carlos Bica es uno de los pocos músicos portugueses que ha logrado un protagonismo internacional, habiéndose convertido en un referente en la escena europea del jazz.

Entre los diversos proyectos musicales que lidera, además de su participación en otras áreas como teatro, cine y danza, figura su trío Blue con el guitarrista Frank Möbus y el baterista Jim Black, imagen de marca de este bajista y compositor. Durante esta edición del festival que ahora acaba se han ofrecido conciertos didácticos para niños, a cargo de Noa Lur Septeto, y talleres de distintas modalidades de baile swing a cargo Lindy Lovers Swing Córdoba.