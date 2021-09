El teatro El Brillante de Córdoba recibirá el próximo 8 de octubre al grupo Las Migas, que llega con su último espectáculo, Empatía. Tras 18 años de trayectoria, esta banda femenina se ha reinventado con cada disco y con cada cambio en su formación, por la que en su día pasaron Silvia Pérez Cruz y Alba Carmona. Con este nuevo espectáculo, previo a lo que será su quinto disco, que saldrá a principios del 2022, Marta Robles, Carolina Fernández La Chispa, Roser Loscos y la guitarrista cordobesa Alicia Grillo prometen toda una celebración de la música y una fiesta llena de nuevos estilos y maneras de hacer. Robles habla en esta entrevista de este nuevo montaje y de una trayectoria en la que el grupo de mujeres ha visto reconocido su trabajo con una nominación a los Latin Grammy en 2017 y un Premio MIN de la Música Independiente 2020 al Mejor Álbum Flamenco por su disco Cuatro.

Llegan a Córdoba con ‘Empatía’, algo que no viene nada mal en estos tiempos. ¿Lo han hecho con alguna intención?

Es un espectáculo que creamos durante los meses de confinamiento, cada una en su casa, y empezamos a darnos cuenta de la importancia de la empatía en estos momentos, tanto entre nosotras como con los demás. Esta pandemia ha afectado al mundo entero y nos parecía bonito reflexionar sobre este concepto. Comenzamos a hacer cosas nuevas y surgió esta idea, que se consolidó cuando pudimos vernos. El resultado es un espectáculo de celebración, de que podamos volver a hacer conciertos y a ver a nuestro público.

¿En qué consiste el espectáculo?

Es un recorrido por temas nuevos, porque durante estos dos años hemos grabado canciones con artistas latinoamericanas, algo que nunca se nos había ocurrido y que ahora hemos aprendido a hacer. También he compuesto canciones nuevas y algunas de ellas entrarán en el siguiente disco. Y, por supuesto, hay temas de siempre que sabemos que la gente quiere que sigan en nuestros conciertos, como nuestras rumbas. Es un repertorio escogido para esto, para que la gente pueda sentir diferentes emociones, no solo la euforia de volver a la calle, a la fiesta, sino que también está cargado de melancolía y recogimiento, es un espectáculo que pasa por muchos sentimientos y que no deja a nadie indiferente.

‘Empatía’ es un montaje previo al quinto disco de Las Migas?

Es un espectáculo puente entre el anterior disco, Cuatro, y el siguiente, del que no quiero revelar aún el título, que saldrá a principios de 2022. Empatía terminará con la presentación del disco, que llevará su propio espectáculo.

Ya lo han paseado por algunos escenarios. ¿Cómo se está recibiendo?

Muy bien, nosotras tenemos la suerte de que allá donde vamos la gente nos quiere. El primer concierto que dimos después de todo este horror fue en una ciudad italiana, y nunca se me olvidará la cara de la gente y cómo recibía la música de nuevo.

Sus espectáculos son muy fiesteros. ¿Perciben la alegría del publico tras las mascarillas?

Ha sido difícil acostumbrarnos. Normalmente, la gente canta mucho con nosotras y también baila. Pero aunque no ves su sonrisa y no llega tanto su voz, se crea una energía igual de increíble. Es muy importante que la gente sea valiente y vaya a los conciertos porque es muy necesario.

Las Migas se ha ido adaptando tras varios cambios de instrumentistas y cantantes que salieron de la banda para iniciar su carrera artística en solitario. ¿Cómo ve la evolución del grupo y en qué momento diría que está?

Estos cambios forman parte de las características que más se perciben del grupo desde fuera. Vamos a cumplir 18 años de carrera y es normal que no todo el mundo quiera permanecer en un proyecto. Al final, creo que se ha convertido en un proyecto personal, yo soy la única que sigue en la banda desde el principio y siempre que alguien se ha marchado hemos aprovechado la oportunidad de contactar con alguien que tuviera ganas, con frescura, que aportara acosas nuevas al grupo. Y cada cantante o instrumentista ha sido tan diferente que creo que es lo que hace que estemos tan vivas a día de hoy. Durante estos años, hemos madurado mucho musical y escénicamente, y esa experiencia se refleja en los escenarios y en los discos. Creo que el próximo será el más bonito de todos porque acumula mucho bagaje. Incluso me he visto capaz de producirlo. Si alguien se marcha del grupo ya no es ningún drama, al contrario, es una nueva aventura.

¿Será las Migas una propuesta siempre cambiante?

No tiene porqué, pero mi intención es que dure muchos años más. Las Migas es una plataforma donde entran y salen mujeres que aprendemos juntas.

¿La incorporación de Carolina Fernández ‘La Chispa’ les ha brindado una oportunidad de reconectar con el mundo flamenco y de hacer cosas que antes no podían?

Sí. Carolina llegó en un momento muy difícil para nosotras y nos salvó la gira. A partir de ahí, nos dimos cuenta de que, además de ser una gran persona, tiene mucho conocimiento del flamenco. El espectáculo, como siempre, bebe de muchos estilos y el flamenco está muy presente.

¿Cuál diría que es el perfil para ser integrante de Las Migas?

Además de ser mujer, creo que, a nivel instrumental o vocal, se debe estar muy formada porque intentamos hacer una música de calidad, y eso es imprescindible. Por otro lado, como persona, debe tener muchas ganas de trabajar en equipo y poca necesidad de ego, porque este proyecto es para compartir.

Son una de las pocas de bandas de mujeres, ¿por qué cree que no hay más?

Porque es muy difícil. Me enfado cada vez que veo una programación de un festival porque no se incluyen bandas femeninas, lo que creo hasta ilegal. Hay muchas bandas de mujeres, pero no tienen visibilidad y oportunidad. Hay pocos referentes porque ni se las conoce ni se las ve, por lo que los referentes siguen siendo los hombres. Y queda mucho por recorrer

Algunas de sus letras reflexionan o reivindican el papel de la mujer, aunque más desde la ironía y el humor que desde la rabia. ¿Cree que es el mejor camino?

Desde mi punto de vista, sí. La rabia no me sirve casi para nada, aunque a veces también me da. Pero la ironía va muy bien para canalizar esa rabia.

Ya han pasado por Córdoba en otras ocasiones y tienen en sus filas a una cordobesa, ¿Cómo las reciben en esta ciudad?

Muy bien. Andalucía es uno de nuestros lugares favoritos, aunque no tenemos mucho público en Córdoba, pero nuestros seguidores cordobeses son muy cariñosos. Invitamos a que nos conozcan y disfruten de nuestra música y nuestro espectáculo. Para nosotros es muy importante este concierto.