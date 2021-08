El teatro municipal Miguel Romero Esteo de Montoro acogerá en la próxima temporada de otoño una oferta escénica abierta, ecléctica y atemporal compuesta por un total de 15 espectáculos del ámbito del teatro, la danza, el flamenco y la música. Para disfrutarla se ha puesto a disposición del público el Abono Oro, gracias al cual se mantienen siempre las butacas seleccionadas por un importe de 48 euros. Entre los espectáculos teatrales destacan La Coartada, con Gorka Otxoa y María Castro, así como Blablacoche, con Pablo Carbonell, Victor Ullate y Ania Hernández.

También llegarán montajes como Mauthausen, la voz de mi abuelo, con Inma González, y el clásico Casandra, con Marina Miranda, que fue candidata a mejor actriz protagonista en los XXII Premios Max de las Artes escénicas 2019. El humor estará servido por la compañía sevillana Los Síndrome con el espectáculo Mejor… es posible. En el apartado de danza habrá dos grandes formatos con Carmen vs Carmen, de la compañía Ibérica de Danza, y el espectáculo contemporáneo Around the World, de la compañía barcelonesa Brodas Bros. El flamenco también tendrá cabida en este espacio con Inmaculada Aguilar y su montaje Al compás del baile, así como a Tete Pineda con Puro Flamenco.

Música

En esta ocasión la música ocupa un lugar relevante con los conciertos de Mikel Erentxun, Lin Cortés, David de María, Manuel Lombo y los tangos de Mariel Martínez y Fabián Carbone. Por último, para aprovechar las vacaciones navideñas, llegará a Montoro Debajo del tejado, un espectáculo para toda la familia, con múltiples premios y recomendado por la Red Española de Teatros y Auditorios. Las entradas oscilan entre los 4 y 12 €, con descuentos del 50% para los poseedores del carnet joven, familias numerosas y tarjeta Andalucía Sesentaycinco, y saldrán a la venta a través de la plataforma www.giglon.com.

La alcaldesa de Montoro, Ana María Romero, afirmó en la presentación de la temporada que "la labor, gestión y trabajo del teatro es un reto constante por ofrecer experiencias únicas a un público amplio". Por su parte, el concejal de Cultura, Antonio Javier Casado, añadió que "el teatro municipal Miguel Romero Esteo crece y avanza junto a un público de gustos muy diversos que quiere oír, sentir, ver y hasta palpar todo lo que la creatividad artística ha conseguido y consigue”.