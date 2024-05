Jorge Carrión y Mario Cuenca Sandoval dialogarán en Córdoba sobre ‘Bartleby y cia’ de Enrique Vilas-Mata

El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, organiza una nueva sesión en Córdoba de Conversaciones en el Centro. En esta ocasión Jorge Carrión, escritor y crítico literario, conversará junto al también escritor Mario Cuenca Sandoval. Tomarán como punto de partida la obra de Enrique Vilas-Mata, Bartleby y compañía, su personaje Melville y aquellas personas que dejan de escribir. La librería La República de las Letras acogerá la actividad el 15 de mayo a las 19,30 horas.

Carrión y Cuenca Sandoval mantendrán una charla en torno a la obra mencionada y a las librerías, su vigencia y su trascendencia en nuestro modelo de sociedad. Además, la cita constituye un nuevo episodio del podcast La librería que La República de las Letras graba ese día y será emitido posteriormente en el formato habitual.

Mario Cuenca Sandoval. / Inma Serrano

Jorge Carrión es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y codirector del Máster en Creación Literaria de la UPF-BSM junto con José María Micó. Publica regularmente en diversos medios y durante siete años fue el crítico cultural de las ediciones en español de The New York Times y The Washington Post. Es autor de seis novelas como Los muertos y Los huérfanos entre otras; y de varios libros de no ficción, entre los que destacan Australia. Un viaje, Teleshakespeare, Librerías, y Contra Amazon y lo viral. Es el autor y el narrador del podcast Solaris, ensayos sonoros, y Ecos. Ha sido traducido a quince idiomas.

Mario Cuenca Sandoval es profesor de filosofía de Secundaria y autor de varias novelas, como Boxeo sobre hielo, Premio Andalucía Joven de Narrativa, y ‘El don de la fiebre’, Premi Ciutat de Barcelona 2018. También tiene publicados los poemarios Todos los miedos, Premio Surcos de Poesía, y El libro de los hundidos, Premio Vicente Núñez de Poesía entre otros. Ha editado, además, antologías de cuentos como 22 Escarabajos. Antología hispánica del cuento Beatle y Las bibliotecas imaginarias, ganador del XVII Premio Málaga de Novela. Más información en www.centroandaluzdelasletras.es.