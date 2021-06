La Universidad de Córdoba ha iniciado en la mañana de este martes en el Rectorado su particular homenaje a Pablo García Baena en el centenario de su nacimiento teniendo muy presente que esta institución le concedió al poeta el título de doctor Honoris Causa en octubre del 2017. El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, junto al vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social, Luis Medina Canalejo; y el sobrino de Pablo García Baena, Luis Ortiz, en representación de la familia, ha presidido este homenaje a "la figura de ese referente para la cultura española y universal y, desde luego, para la cordobesa".

"Estamos en unos momentos en los que la sociedad necesita referentes y tenemos que elegir si estos referentes son los protagonistas de los realitys o personas que de verdad han contribuido al desarrollo de la sociedad", ha continuado el rector, que ha subrayado que este tributo también es un homenaje a la cultura y a "esa necesidad de que sea la base del desarrollo de la sociedad".

El acto ha continuado con la presentación de la Poesía Completa del autor cordobés, que ha corrido a cargo del escritor malagueño Rafael Inglada, coordinador de estos dos volúmenes y amigo de García Baena, a quien ha querido rendir homenaje reuniendo algo más que los versos ya conocidos de este autor. Esta antología supone una revisión de toda su obra a través de las ediciones de sus propios libros, además de ahondar en los manuscritos y la documentación del poeta cordobés. El escritor ha explicado que los dos primeros volúmenes que hoy se han presentado, recogen todos los poemarios del autor, desde Rumor oculto a Los Campos Elíseos, mientras que el tercero estará dedicado a la prosa y, los dos últimos, recopilarán la ingente cantidad de artículos, textos, prólogos y pregones que el poeta produjo en vida. Inglada ha señalado que "los poetas no mueren mientras se leen", y ha agradecido a la UCO "no por recuperarlo, porque no estaba perdido, sino por continuar difundiendo la voz cálida de Pablo". Igualmente, ha anunciado que habrá un sexto libro que cierre la colección, consistente en una cronología del poeta, "que va a aportar muchas claves sobre su obra".

Christina Linares, de la editorial Renacimiento, ha calificado al poeta cordobés como "el más relevante de los poetas surgidos en Andalucía en los últimos ochenta años, el que más aporta y más ha influido en la poesía española contemporánea". Por su parte, Juan Pedro Monferrer, director de UCOpress, ha recordado, parafraseando a Faulkner, que "un escritor necesita experiencia, observación e imaginación, y que si faltaba alguna de estas cualidades se podía suplir con otras, pero en el caso de Pablo García Baena se conjugan las tres por igual", al que ha calificado como "caleidoscopio poético realmente deslumbrante".

Investigación poética

Tras esta presentación, ha llegado el turno de Beatriz Martínez Serrano, ganadora de la última edición del premio de Investigación poética Pablo García Baena con el estudio “Poley de mi pasión. El mosaico poético de Vicente Núñez”. La joven investigadora recorre la vida y obra de este poeta, comenzando por su poemario inicial, Elegía a un amigo muerto, culminado con Rojo y sepia, su publicación póstuma. Gracias a este recorrido cronológico, Martínez ha podido llegar a los temas y los elementos recurrentes en ese universo poético de Vicente Núñez, que aportan unidad a toda su obra. Por otro lado, la autora ha mostrado su "gran ilusión" por poder presentar su libro en este contexto, ya que "es un homenaje a la vida y obra de Vicente Núñez, de lo que hasta ahora solo había estudios parciales, además del hecho que este estudio haya sido premiado con el nombre de su querido amigo Pablo García Baena, con quien tenía una relación fraternal y a quien dedica varios poemas".

La primera jornada de este homenaje ha culminado con un coloquio especializado sobre la obra del poeta en el que han participado la profesora de la UCO y poeta María Rosal y Pedro Ruiz, catedrático de Literatura de la UCO, y ha estado coordinado por el escritor Javier Fernández. La primera se ha centrado en su faceta humana, recordando anécdotas, sobre todo, de los días previos a su reconocimiento como doctor Honoris Causa de la UCO. Por su parte, Ruiz se ha centrado en la importancia y vigencia de la poesía de García Baena y cómo se ha puesto en valor su figura.