El parque Alcántara Romero de Cabra acogió en la tarde-noche de este pasado jueves 24 de junio el homenaje que cada año el Ayuntamiento de esta localidad tributa al escritor Juan Valera con motivo de su onomástica. Una actividad atípica en una jornada de festividad local, ya que en este 2021, al igual que ya sucediera en el año 2020, no se hizo en el marco de la Feria de San Juan, al haberse visto suspendido con motivo de la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus.

La cita, que se viene celebrando desde el año 1933, tuvo lugar en el salón de dicho parque y no en la glorieta dedicada a su figura y presidida bajo su busto escultórico, donde al término del acto, presidido por el alcalde, Fernando Priego, junto a la corporación municipal, se hizo la ya clásica ofrenda floral tras la entrega del premio que lleva el nombre del decimonónico escritor, político y diplomático egabrense, que en la modalidad de novela ha recaído en la obra Viento por los caminos, de la gaditana de Olvera, Remedios Solano Rodríguez, periodista y profesora de lengua española en varias escuelas y universidades de Alemania.

Un premio que agradeció su autora, reseñando que en esta novela, cuyo título está sacado de un poema de Federico García Lorca, narra a través de tres mujeres muchas de sus historias personales que son contadas en tan solo una noche de septiembre de 1992 y que tienen como telón de fondo sus inicios en la segunda República, la guerra civil y la postguerra española.

Un acto cultural que de nuevo contó con el concierto homenaje a Juan Valera por parte de la Banda de Música de Cabra y donde Pepe Moreno, historiador y corresponsal de CÓRDOBA, bajo el título Unas pinceladas valerianas de un andaluz universal: de lo grecolatino al iberismo pasando por el antiesclavismo de un egabrense del XIX, hizo una defensa de la necesidad de las enseñanzas de las lenguas y cultura clásicas y las Humanidades en la Educación Secundaria, acercando al público a esos aspectos del escritor egabrense, no sin antes dedicar sus a los 22 egabrenses que en este último año han muerto víctimas del coronavirus y entre los que se encuentra su suegro, el profesor Antonio Cantero Galisteo, que en el 2006 recibió el Premio Juan Valera por su ensayo novelado Barraca 5, Habitación 11. Jóvenes egabrenses emigrantes en Alemania.