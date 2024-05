El catedrático de Literatura Española en la Universidad de Cádiz José Jurado Morales se adentra en la biografía y la historia personal del poeta sanluqueño Gonzalo Martínez Sadoc en una obra muy personal, confidencial, sentimental y reflexiva en la que tanto protagonismo posee el propio Martínez Sadoc como el profesor Jurado Morales. Esto plantea de inicio varias preguntas: ¿Por qué este punto de vista tan personal en un estudio que desde fuera podríamos verlo como nada habitual desde la historiografía universitaria? ¿Por qué un poeta tan desconocido o de segunda fila le ha llevado a este estudio?

En las últimas páginas del libro explica claramente Jurado Morales algunas razones: «¿Me he buscado yo en la vida de Martínez Sadoc? Muy probablemente. Porque pensar sobre los demás, sirve para pensarnos a nosotros mismos. Porque trazar la biografía de otro, nos invita a mirarnos a nosotros mismos. Porque detrás de las vidas dispares de cada persona, por ejemplo, la suya y la mía, quedan las emociones compartidas por los seres humanos de cualquier tiempo y lugar».

Esta es la razón por la que adopta un punto de vista tan personal en la elaboración del poeta sanluqueño. Una forma de penetrar en nosotros mismos, en una humilde biografía del poeta exiliado que más tarde, como una especie de Ulises, al cabo de los años regresa a su hogar para reconciliarse con sus amigos y con su memoria íntima. Esta aventura de Martínez Sadoc es la que cuenta Jurado Morales en un libro que en determinados momentos parece una síntesis novelesco-biográfica, memorial, en la que reconstruye la vida personal y también familiar de algunos de sus hermanos a lo largo del siglo XX.

Pero, para más abundamiento, el profesor nos dice que no tiene deudas de ningún tipo ni con él ni con la familia para realizar este trabajo y añade esta interesante reflexión: «Me gusta acordarme que, para saber quién soy, debo saber quién he sido y de dónde vengo. De forma que, si he seguido los pasos de Martínez Sadoc, más allá del interés real y objetivo de su trayectoria, ha sido egoístamente para iluminar mi razón de ser, mi ética y mi conciencia de que vengo del siglo XX y de Sanlúcar». Pero en la obra también hay una profunda labor de investigación que ha necesitado de fuentes diversas para su reconstrucción, en algunos casos familiares y en otros documentales que muestran su calado y buen hacer.

Gonzalo Martínez Sadoc nació en Sanlúcar de Barrameda el 22 de febrero de 1908 y falleció el 27 de mayo de 2003. Fue un escritor comprometido, miembro del Partido Comunista y símbolo como otros de un exilio y de unas condiciones de vida atroces para los que llegaban a países desconocidos. No fue realmente un escritor importante. Su obra así lo acredita. El mismo Jurado Morales lo reconoce cuando en el capítulo veinte hace un análisis sucinto de su lírica de corte popularista, versificada con facilidad que empobrece el conjunto (precisamente por esa facilidad en fácil verso y en los tópicos que a veces se presentan) y con cierto sentimentalismo o emoción personal. Reconoce que tampoco es una poesía de su gusto, «(Yo prefiero –dice Jurado Morales- un tipo de poesía más trascendente, que resulte menos denotativa y más connotativa, que tenga remates inesperados, y cuyo simbolismo y asociaciones me hagan pensar (...) Prefiero otro tipo de poesía».

A través de veintiún capítulos nos va conduciendo por la vida y obra de este poeta y su familia: el periodo republicano, el exilio (primero en Francia, en las playas de Saint-Cyprien) en México..., pero también nos habla de las circunstancias vitales de sus hermanos Federico, Eduardo, Pedro..., y de la vuelta a España. Al mismo tiempo que escribe sobre ellos va construyendo la historia de España y la represión de la dictadura a la que se vieron sometidos sus hermanos.

Está claro el afecto de Jurado Morales por la persona y también por algunos de los poemas de los que hace una pequeña antología al final como los más representativos de la vida del autor. Un hombre con enormes convicciones ideológicas y que regresa a su tierra para morir aunque reconoce al final de su vida que sus ideales se derribaron a pesar seguir siendo comunista, aunque con un pensamiento adaptado a los tiempos. En algunas ocasiones se trata de poemas de circunstancias y al hilo de acontecimientos, como el dedicado a la muerte de Lorca: «Yo no lo quise creer./ Pero tu sangre, gritando,/ tiñó, de negra vergüenza,/ las ciudades y los campos». O el dedicado a Antonio Machado: «Marchita ya tu fragancia/ en busca de nuestro sino,/ por idéntico camino/ los dos pasamos a Francia». En definitiva, un libro que aspira a sintetizar la memoria de un siglo XX a través de la figura sentimental del poeta Gonzalo Martínez Sadoc.

‘República, exilio y poesía’.

Autor: José Jurado Morales.

Editorial: Renacimiento . Sevilla, 2024.

