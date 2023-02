Reivindicación de la elegancia

No llega nunca a puerto quien no sabe qué rumbo tomar, decía Séneca. Y hoy, las redes sociales de la información virtual, del TikTok, de Instragram, Twitter y demás patrañas digitales nos zarandean sin dejarnos pensar a dónde vamos. Nos sentimos incompletos, como reza el título de este inspirador libro: tan sugerente, tan certero en el análisis de la sociedad de hoy, de sus grietas, de las fallas que provocan terremotos interiores, sociales, humanos y políticos, por donde dejamos escapar nuestra felicidad y serenidad.

José Carlos Ruiz aborda con inteligencia y un lenguaje a la vez moderno y riguroso, motivador y claro, los problemas de nuestra sociedad actual, las falacias de las nuevas tendencias, del desprecio del lenguaje y la filosofía, del arrinconamiento del pensamiento y de la higiene mental. Y lo hace desde la filosofía, desde la tradición de un pensamiento sólido que no puede quedar relegado por la visceralidad de la imagen, ni por la necia avaricia de ‘likes’, ni por la hiperactividad, ansiedad o frustración que nos provocan los medios digitales mal entendidos, mal interpretados, llevados al paroxismo, al abuso y a la crispación.

José Carlos Ruiz, profesor universitario, becado en la Sorbona y doctorado en Filosofía Contemporánea, está especializado en pensamiento crítico. Es un experto a la hora de abordar con claridad aspectos esenciales de la filosofía de la cultura, de lo cotidiano, de la sociedad hipermoderna y de los efectos que producen las nuevas tendencias sociales y digitales en la configuración y evolución de nuestro pensamiento. Colabora como asesor filosófico en diferentes medios de comunicación de radio y televisión. Y sospecho que también esa práctica le debe haber ayudado a desarrollar su excelente capacidad de comunicación, porque el autor sabe transmitir con limpia claridad y gran amenidad cuáles son los problemas de nuestra sociedad moderna. Su último libro, ‘Incompletos’, tiene el regusto de los clásicos. Se lee con verdadera fruición, descubriendo a cada página que el filósofo está describiendo el mundo paradójico y esperpéntico en que vivimos, donde nos proclamamos felices a tiempo completo, pero donde no dejan de crecer los índices de ansiedad, depresión, hiperactividad o suicidios. Alguien tenía que analizar, desde la filosofía, desde el rigor del pensamiento y desde la elegancia intelectual, las falacias de la sociedad contemporánea. Y ese alguien debe hacerlo como lo hace el autor, con la habitual capacidad comunicativa que le ha hecho ganar con todo mérito más de 50.000 lectores con sus últimas obras ‘El arte de pensar’ (Berenice 2018) y ‘Filosofía ante el desánimo’ (Destino 2021).

Sin duda este último, ‘Incompletos’, le hará ganar muchos más, porque sus páginas son un bálsamo que ofrece soluciones desde la seriedad de la filosofía, lejos de la maraña de manuales de autoayuda que no solucionan nada ni centran el problema con el rigor y la amenidad que sabe imprimir José Carlos Ruiz a sus libros.

‘Incompletos’

Autor: José Carlos Ruiz.

Editorial: Destino. Barcelona, 2023.

Educar la mirada

José Carlos Ruiz emplea a menudo en sus libros una expresión sugerente y afortunada: educar la mirada. Y no hay nada más urgente que este tipo de formación para alcanzar un mínimo nivel de pensamiento crítico, es decir, de pensamiento humano, de esa facultad que nos permite discernir lo real de lo falso, lo cercano de lo virtual, la inteligencia de la indigencia mental, la libertad de la manipulación.

Con un estilo fresco y directo, serio y riguroso, teñido de un fino e inteligente sentido del humor, el autor nos hace plenamente conscientes de la necesidad de esa pedagogía de la imagen. Efectivamente hay que educar la mirada, más aún en esta sociedad gobernada por las formas digitales, las fotografías, los iconos y los vídeos; en un mundo virtual que nos abruma con la inmediatez de sensaciones explosivas que conectan directamente con nuestras emociones, sin apenas dejar tiempo a nuestra capacidad de análisis para entender las motivaciones de esas imágenes, ni su contexto, ni su intención. En las pantallas digitales de hoy nos dejamos bombardear de luces y colores sin haber aprendido a mirar, sin saber darnos tiempo ni herramientas para hacer un diagnóstico de lo que vemos, para pensar un poco, con criterio, en los mensajes que leemos o producimos en las redes sociales, TikTok, Instagram, etc.

Igual que no se puede dar a alguien un libro sin que haya aprendido a leer, no deberíamos sumergirnos todo el día en las pantallas sin haber aprendido a mirar. Sin educar la mirada, nuestros hijos y nosotros mismos perderemos capacidad de análisis, independencia y libertad de pensamiento: seremos marionetas movidas por ese torrente de colores y formas que no nos dejan reflexionar. Careceremos del tiempo necesario para pensar con claridad, en este mundo vertiginoso y digital que hemos heredado y en el que debemos aprender a educar la mirada para no naufragar. A eso se dedica José Carlos Ruiz en este su último libro ‘Incompletos’, a educar la mirada, la nuestra, la de nuestros hijos, la del pensamiento crítico, libre y pleno.