Este poemario, Conocimiento de la tarde, del poeta francés Joë Bousquet, es la buena noticia que nos llega a través del descubrimiento de una poesía plena de extrañeza y deleite. Sus versos son un manantial de sentimientos que van más allá de la utilidad del lenguaje. Se deslizan atrapando una sabiduría intuitiva, algo así como la metafísica de lo irracional: «En tu mirada el rostro que es el secreto de tu rostro».

La traducción, que no ha respetado la literalidad expresamente, deja intacto el sentido profundo de la poesía de este curioso y desconocido escritor nacido en Narbona en 1897. Osado en su juventud, se alistó como soldado en la primera guerra mundial -una decisión poco afortunada- donde fue herido quedándose hemipléjico. Pasa el resto de sus días en su dormitorio de la casa familiar atestado de libros y de pinturas, en la ciudad de Carcasona, donde murió en 1950.

Fue amigo de Paul Valery, Simone Weil, André Gide, Magritte... Eran tiempos en los que el opio llegaba al puerto de Marsella en estado puro. Envuelto en la bruma de sus drogas, Bousquet adquiere un conocimiento del lenguaje, explicado con detalle en el excelente prólogo de Ángel Sánchez Rivero, él mismo escritor, poeta visual, ensayista y traductor.

El título puede interpretarse como un concepto tomado de san Buenaventura, quien distinguía la ‘cognitio’ vespertina, o conocimiento de la tarde, por la claridad que subsiste en este mundo y que Dios lo manifiesta en sus obras. Pero Bousquet no era católico, su pensamiento se inspira en la escolástica cristiana, la cabalística, el ocultismo, la filosofía zen y la gnoseología y da como resultado una escritura compulsiva automática donde prioriza el instante del lenguaje que produce el pensamiento antes de que este elabore un concepto. Es decir, deja que el lenguaje exprese el instante dando paso a una intuición teórica que dejaría de explorar el ego: «Ve la quemadura que hace en este mundo el instante anterior a las cosas eres el pensamiento de este instante y su carne ay Nunca más habrá lugar para ti entre la locura de olvido y la locura de todas las llamas» (ausencia de puntuación e introduce una mayúscula sin necesidad de que haya un punto antes). La experiencia del dolor físico y psíquico realzada por el efecto de las drogas es la puerta de entrada para sus reflexiones. Había sido surrealista cuando los surrealistas, pero su poesía es diferente, a veces habla entre sueños, cuando puede escaparse de su cuerpo maltrecho e inmóvil. El propio Maurice Blanchot escribió: «Esta sucesión de notas es un entrelazado de voces, de ensoñaciones cuyo sentido no se descubre si no se consigue no buscarlo. Como el laberinto, donde lo difícil no es salir, sino entrar en él, no deben mirarse las palabras como los fragmentos de una explicación, sino como la llave de un camino en el que la explicación ya no tiene sentido».

La edición ha estado al cuidado de Jordi Doce. Está dividido en cinco partes: «La espiga de lavanda», «Piensafábulas y danzamusas», «Conocimiento de la tarde», «Pasaremos por altola esperanza» y «Friolera». Esta maravilla se publica por primera vez en lengua española.

‘Conocimiento de la tarde’.

Autor: Joë Bousquet . Editorial: Galaxia Gutenberg . Barcelona, 2023.