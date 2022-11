La narración de un periodo muy complejo

Una buena novela histórica combina la literatura con el respeto a los hechos históricos, con la fidelidad al ambiente que se pretende reflejar, con la coherencia en el lenguaje y el pensamiento de los personajes de aquella época. Ese es el concepto del género que tiene José Calvo Poyato y así lo muestra en esta apasionante novela que abarca el periodo de la Primera República española desde febrero de 1873, en que fue proclamada, hasta la entrada de Pavía en el Congreso en enero de 1874, que acabó con las Cortes Constituyentes republicanas. Los acontecimientos posteriores de la República presidencialista de Serrano y la restauración borbónica no son ya el marco temporal de la novela como no lo fue tampoco el asesinato de Prim o el reinado de Amadeo de Saboya. El autor se ciñe a ese marco temporal, once meses, el año clave de la Primera República, y lo hace así para delimitar con acierto el momento más complejo e interesante de uno de los periodos clave de nuestra historia. Esa concreción permite al autor centrarse en los hechos y circunstancias que dieron lugar a la instauración de este sistema de gobierno, así como retratar, con acierto, la personalidad de los presidentes Figueras, Pi y Margall, Castelar y Salmerón, los desórdenes y manifestaciones de los más intransigentes, la formación de cantones o el separatismo, la huida a Francia del presidente Estanislao Figueras, el gobierno de Pi y Margall, la tercera guerra carlista, la guerra de Cuba, la presidencia de Nicolás Salmerón, que duró menos de dos meses, y la de Emilio Castelar que fue el último presidente de esta Primera República hasta la entrada de Pavía en el Congreso el tres de enero de 1874.

Para novelar este complejo año de nuestra historia, Calvo Poyato echa mano de un personaje ficticio, Fernando Besora, director de ‘La Iberia’, un periódico que realmente existió en la España del siglo XIX y donde escribió, tal como aparece en la novela, la propia Concepción Arenal. Basora era también el protagonista de su anterior obra ‘Sangre en la calle del Turco’ y se convierte ahora en el narrador principal, en primera persona, de los acontecimientos que va publicando en su periódico y viviendo día a día. A lo largo de las páginas bien trenzadas de esta novela, desfila la historia de la Primera República española junto a una trama de ficción en que asistimos al robo de incunables de la Biblioteca Nacional de Madrid. La investigación de este robo y de posteriores asesinatos, que revelan una complicada trama de intereses económicos, luchas de familia, ambiciones y heroísmos, constituye el elemento de ficción que permite que el protagonista Fernando Basora transite por la vida de aquella España de la Primera República de forma amena, pero sin perder un ápice de rigor histórico, porque la novela refleja fielmente los acontecimientos que tuvieron lugar y es a través de los personajes, de sus comentarios y vivencias, como el lector va comprendiendo no solo aquellos tiempos, sino también la historia posterior y presente de nuestro país, que se entiende mejor al observar cómo, en muchos casos, se siguen manteniendo las mismas torpezas de antaño. Se vuelve así el relato más ameno y actual, siempre desde el respeto a la historia, que se aprecia en el propio concepto de novela histórica que tiene José Calvo Poyato: una sabia combinación entre fidelidad a los hechos históricos, por un lado, y libertad creativa y expresiva por otro. Es así, con una fusión inteligente entre los hechos acaecidos y el arte de la literatura, como se nos hace atractivo el acercamiento a estos periodos de la historia que, de otro modo, resultarían más áridos y difíciles de asimilar por parte de un lector medio. Los discursos que aparecen en la novela en boca de los grandes políticos de aquel tiempo, como Castelar o Pi y Margall, están sacados del Diario de Sesiones de las Cortes, con sus oportunos retoques y adaptaciones para hacerlos más cercanos al lector. Las investigaciones del personaje principal y de otros jugosos personajes secundarios como Don Gumersindo aliñan el relato con dosis de intriga y fiel reflejo de la vida cotidiana, donde las tertulias, el ambiente de los periódicos o de los cafés de la época muestran la vitalidad de aquellos tiempos, el ambiente literario, social, político, desde las corridas de toros hasta la visita que hace el propio Basora al Cantón de Cartagena, en el momento más peligroso y complejo de la guerra cantonal. El personaje de ficción se amalgama con otros históricos, que aparecen reflejados en la novela de forma muy verosímil, como pueden ser el propio Galdós cuando redacta sus ‘Episodios Nacionales’ o Juan Valera con su ‘Pepita Jiménez’ o Zorrilla, con ‘Don Juan Tenorio’ o el propio escritor costumbrista Mesonero Romanos. Todo ello aporta a la novela un brillo añadido a la vivacidad con que se describe el ambiente social, político y económico de aquel apasionante episodio de nuestra historia contemporánea. ‘El año de la República’. Autor: José Calvo Poyato Editorial: HarperCollins Madrid, 2022