Vázquez Ocaña, voz certera del exilio

Hay libros llamados a ser madre nutricia de otros libros, alimento esencial para sus páginas, para poder aquilatar un periodo histórico, comprenderlo y aprehenderlo con mayor rigor. Uno de estos libros imprescindibles es Vázquez Ocaña. Artículos de la guerra y el exilio, que puede considerarse el segundo volumen del aparecido en 2020 Vázquez Ocaña. Artículos cordobeses, publicados ambos por el periodista Francisco Expósito Extremera.

No es solo la historia del periodista e intelectual la que se muestra en estas páginas, sino la historia de España con mayúsculas, de la República y el exilio, lo que convierte este volumen en un documento imprescindible para el estudio de esta época histórica, de sus vicisitudes y luchas de poder. Vida, obra y pensamiento, todo ello sabiamente combinado para ofrecer al lector un libro ameno y riguroso a la vez, que nos muestra al verdadero Vázquez Ocaña, su pensamiento político profundo y moderado, su labor como periodista, pensador político y escritor, biógrafo y ensayista, uno de los intelectuales más destacados de la época a la altura de Josep Pla o Chaves Nogales.

La obra no solo reúne sus artículos, ensayos o su biografía sobre Lorca, también habla de su visión de Córdoba y Andalucía, con dos últimos capítulos que son colofón excepcional al libro y que recogen, por un lado, los dibujos de Vázquez Ocaña publicados en prensa y, por otro, un álbum fotográfico que es casi una biografía en imágenes de la época y de su vida privada. Porque este exquisito volumen no solo plasma la trayectoria del periodista durante la guerra civil, su actividad política y profesional sino también la personal e íntima, especialmente la muerte de su esposa María Jiménez Machado en 1938 o la separación de sus hijos, que marcharon a Bélgica. Esta amplia introducción, uno de los capítulos más jugosos del libro, habla de su trayectoria vital e intelectual desde los primeros años de la Guerra civil hasta su muerte en México. Desde los tiempos en que conoce a Juan Negrín en Madrid, junto al que desempeñará altas responsabilidades antes de su exilio en 1939. Vázquez Ocaña es testigo único de este momento clave de la historia de España, en cuanto que acompaña a Negrín en Madrid, Valencia y Barcelona como secretario y jefe de prensa del Ministerio de Hacienda y portavoz de la presidencia del Consejo de Ministros. También marchará junto a Negrín al exilio y, al igual que este, escenificará su oposición a Indalecio Prieto. No quedan atrás la descripción de sus últimos momentos en España, el exilio en París, la invasión nazi, la huida a México, sus dificultades económicas, el recuerdo constante de España y su fallecimiento en México a los 68 años de edad.

Libro fruto de una concienzuda labor de documentación, cuyas fuentes son diversas y variadas, donde se incluyen también documentos directos, de primera mano, como las entrevistas realizadas a los hijos de Fernando Vázquez o la edición de artículos inéditos. Extraordinario repaso a su vida, a su pensamiento y al contexto político que le tocó vivir y del que fue excepcional testigo, de ahí la importancia de facilitar a los historiadores la investigación de este decisivo periodo histórico, que sin la labor de su autor, habría resultado muy difícil. Esta obra, compilación del pensamiento, la vida y la época de Vázquez Ocaña, permite a los historiadores del futuro llegar más allá en el conocimiento de un personaje cordobés, baenense, que sin la labor de su paisano, periodista como él, habría quedado en el olvido y dificultado el conocimiento histórico posterior.

‘Vázquez Ocaña. Artículos de la guerra y el exilio’

Autor: Francisco Expósito

Editorial: Diputación de Córdoba. Córdoba, 2022.