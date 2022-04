En New Harmony (Indiana, EEUU), entre el 10 y el 12 de octubre de 2018, se convocó a un grupo de dramaturgos en la International Conference on the Contemporary Theater of Spain: Stages of Utopia, Dystopia, and Myopia, organizado por el profesor Albert David Hitchcok, de la Universidad de Southern Indiana.

Los asistentes fueron doce autores: Ignacio Amestoy, María Folguera, Luis Miguel González Cruz, Raúl Hernández Garrido, Aurora Mateos, Adelardo Méndez Moya, Antonio Miguel Morales, Gracias Morales, José Moreno Arenas, Diana M. de Paco Serrano, Rafael Ruiz Pleguezuelos y Adolfo Simón. El objetivo era «lograr un mayor reconocimiento a nivel internacional de individuos extremadamente valiosos», aunque muchos de ellos poseen ya un amplio reconocimiento con premios importantes y obras representadas, como el Nacional de Literatura Dramática en 2002 a Ignacio Amestoy por Cierra bien la puerta; el Lope de Vega al mismo autor en dos ocasiones; también a González Cruz y Hernández Garrido; o el Calderón de la Barca a ambos; el Martín Recuerda a Mateos, Moreno Arenas; el Romero Esteo a Gracia Morales, el Andalucía de la Crítica a Moreno Arenas o el Álvarez Quintero; el Irreverentes a varios de ellos, el Sanchis Sinisterra o el Nieva a Ruiz Pleguezuelos... Hay prólogos de Phyllis Zatlin, de la universidad de New Jersey, Candyce Crew Leonard, un breve texto de Quevedo relativo a la Utopía de Tomás Moro del que elogia su ingenio admirable, vida ejemplar y muerte gloriosa, pues, como recordamos, fue mandado ejecutar por el rey Enrique VIII al negarse a aceptar a Enrique como cabeza de la iglesia de Inglaterra. Al final de la obra, junto a la biografía de los autores, nos encontramos con un interesante «Posfacio», «La imaginación al poder» de Ángela Martín Pérez, directora asociada de esta conferencia, que ya ofrece algunas claves singulares de estos autores. Por ejemplo, considera que «para algunos de los autores, estos conceptos (distopía, miopía y utopía) se materializan en un lugar concreto, a veces reconocible en el mundo actual (González Cruz, Morales o Méndez Moya), aunque también pueden establecerse dentro de otros parámetros imposibles de ser delimitados en el espacio físico (De Paco, Ruiz Pleguezuelos)». De otra parte, algunos autores entienden la utopía como algo imposible (Hernández Garrido, Morales); pero en otros se podría encontrar (González Cruz). Hay quienes defiende la esperanza (Amestoy, Hernández Garrido, Ruiz Pleguezuelos). Pero también está muy presente el concepto del ejercicio del poder y la autoridad absoluta y arbitraria, como amenaza en Amestoy, como control en Morales; e incluso la completa deshumanización a través de Adolfo Simón o el teatro del porvenir de Moreno Arenas. Están representadas cuarenta décadas del teatro español pues iríamos desde los nacidos en los cuarenta hasta los nacidos en los ochenta, con un predomino de autores andaluces, cinco sobre doce, siendo Granada la que más aporta, tres en total. Es significativo el número de profesores de literatura dramática y/o universitarios. Un total de siete autores o autoras. Y ocho autores frente a cuatro autoras. El lector se puede encontrar con doce obras breves de teatro que ofrecen una visión muy particular en torno al hilo conductor de esta conferencia internacional y una reflexión posterior de cada uno de ellos que poseen una gran lucidez en torno a conceptos como utopía, distopía y miopía. Cada obra posee su propia autonomía, y es complejo establecer elementos comunes porque son muy diversos sus estilos escriturales y su concepción de la dramaturgia. En cuanto a las temáticas irían desde el ejercicio del poder sobre los más débiles socialmente, presente en diversos autores (Méndez Moya, Gracia Morales); el absurdo de la política (Aurora Mateos, González Cruz); el enfrentamiento civil (Amestoy); el enfrentamiento metateatral y la utopía del nuevo teatro (Moreno Arenas); la búsqueda de una nueva sociedad (Hernández Garrido, Ruiz Pleguezuelos); el ejercicio de la violencia sobre la mujer (María Folguera, Gracia Morales); la violencia en torno al género y la sexualidad (Antonio Manuel Morales). Todo un conjunto de obras que irían desde ambientaciones populares (Aurora Mateos), distópicas (Simón, Ruiz Pleguezuelos, De Paco), histórico-actualizadas (María Folguera)…. con personajes que ofrecen una enorme variedad: niños, jóvenes, mujeres violentadas, limpiadoras, congresistas y senadores, políticos, un dramaturgo y una actriz, elementos humanizados. En definitiva, una obra plural, heterodoxa, rica en propuestas que demuestra la versatilidad y suculencia del teatro español actual. ‘Páginas de New Harmony’ Autor: Varios autores. Edita: Teatro del Astillero. 2022.