Laura Molina (24 años): "No he dudado en ponerme la cuarta dosis de la vacuna del covid"

La cordobesa Laura Molina Borreguero, de 24 años, ha recibido este miércoles en el centro de salud Carlos Castilla del Pino de Córdoba capital la cuarta dosis de la vacuna del covid. Esta joven afirma que "no he dudado en ponerme la cuarta dosis de la vacuna del covid", a pesar de que ella no presenta factores de riesgo. Los padres de Laura trabajan en el ámbito sanitario y por protegerse ella misma, a sus padres, al resto de su familia y población en general cree que "es importante vacunarse".

Laura solicitó la cita con su centro de salud y obtuvo la misma de forma rápida. Ni ella ni sus padres han pasado por el momento el covid, por eso estima que lo mejor es prevenir la infección en la medida que se pueda, un virus que que se ha comprobado en estos casi tres años de pandemia que puede perjudicar más a las personas mayores o con factores de riesgo, pero que puede acabar contagiando a la población de cualquier edad. Los cordobeses de menos de 60 años pueden pedir cita ya para recibir la cuarta dosis del covid ¿Cómo pedir cita para la cuarta dosis? Los cordobeses de menos de 60 años, sin factores de riesgo y sin contraindicaciones, ya pueden pedir cita para poder recibir la cuarta dosis de la vacuna frente al covid, por los canales habituales, ClicSalud+, la App de Salud Andalucía y Salud Responde, vía telefónica por Salud Responde o contactando con su centro sanitario. La Comisión de Salud Pública, que engloba a todas las comunidades autónomas, acordó esta posibilidad la posibilidad de aplicar el segundo refuerzo a los menores de 60 años. Córdoba, a la cabeza de Andalucía En la provincia de Córdoba el 62,2% de la población mayor de 60 años ya había recibido, con datos de la semana pasada, el segundo refuerzo de la vacuna frente al covid, la cifra más alta a nivel provincial de Andalucía y muy por encima de la media de la región que es del 50,6%. La Consejería de Salud insiste en que "la vacuna es eficaz, segura y protege en casos de coinfecciones con otras enfermedades respiratorias que pueden derivar en situaciones más complejas" y recuerda que aún queda casi un millón de mayores de 60 años que aún no han recibido la cuarta dosis en Andalucía. Cero pacientes en la uci por coronavirus Los últimos datos sobre la pandemia del coronavirus en Córdoba recogen 133 casos de la infección en la provincia en los últimos siete días, así como otros tres fallecimientos como consecuencia del virus. Por su parte, la Consejería de Salud informó este martes de que en la última semana había habido 18 nuevos ingresos por covid en los hospitales cordobeses, de los que uno en una uci y se habían dado 106 altas a personas recuperadas del contagio. La noticia positiva es que en la actualidad no hay en Córdoba ningún paciente en cuidados intensivos con coronavirus, aunque sí 16 en planta, la segunda cifra de ingresados más baja de todas las provincias andaluzas, solo por delante de Almería, que tiene 12 hospitalizados.