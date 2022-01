En plena explosión del covid por la variante ómicron, la Consejería de Salud ha actualizado la estrategia de identificación en Andalucía de las personas que dan positivo en covid con test de autodiagnóstico o que tienen síntomas del virus para determinar la prioridad con la que deben realizarse la prueba de confirmación del contagio en la sanidad pública. Según esta estrategia, la aplicación móvil de Salud Responde incluye una sección de coronavirus, en la que los usuarios pueden notificar al Servicio Andaluz de Salud el resultado positivo de un test de antígeno autodiagnóstico (icono de coronavirus) y también notificar la presencia de síntomas compatibles con la infección.

Ambos test permiten, a través de varias preguntas, conocer qué personas presentan síntomas graves; quiénes son más vulnerables (mayores de 70 años, con enfermedad grave, inmunodeprimidos y embarazadas); si son personas que tienen a su alrededor población vulnerable o si se trata de personal sanitario o sociosanitario. Salud precisa que se prioriza hacer una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) a los grupos de población antes señalados, pero no aclara esta administración si este criterio está suponiendo que, en la práctica, no se esté haciendo una PCR u otro tipo de prueba diagnóstica a los positivos en un test de autodiagnóstico que no son población de riesgo.

Algunas personas que han dado positivo en los últimos días en un test de farmacia han denunciado a este diario que no les han realizado prueba PCR de confirmación en la sanidad pública, aunque hayan notificado a Salud Responde el contagio, porque no son grupos prioritarios o no presentan síntomas graves. Estas personas señalan que lo que le refieren cuando les llaman es que permanezcan aislados durante 7 días y que comuniquen ellos mismos su positivo a sus contactos estrechos y convivientes.

Aislamiento durante al menos una semana

La aplicación de Salud Responde informa además al usuario que comunica un positivo tras un test de autodiagnóstico o que tiene síntomas compatibles con covid que debe confinarse al menos 7 días desde el inicio de los síntomas, usando mascarilla FPP2 en lugares comunes. Los contactos estrechos del positivo que no tengan síntomas y estén vacunados podrán seguir haciendo vida normal, con aislamiento social y uso de mascarilla, pero los que no estén vacunados tendrán que guardar cuarentena de 7 días.

Baja laboral por el móvil

Por su parte, la actualización de esta estrategia ha incorporado que si la persona que comunica un positivo precisa de baja laboral, ante la imposibilidad de realizar teletrabajo, puede comunicar esa situación a través de la aplicación. La Junta destaca que desde el centro de atención primaria se gestionará el parte de baja por aislamiento preventivo de las personas que lo necesite, notificándoles la baja a su teléfono móvil, además de ser consultable a través de la web ClicSalud+, evitando así que las personas que estén en este caso tengan que pedir cita o acudan al centro sanitario para la gestión de dicho trámite