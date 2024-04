Diputación y empresas agroalimentarias de la provincia acuden juntas al Salón Gourmets de Madrid

El Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba (Iprodeco) acude al Salón Gourmets, feria de alimentación y bebidas de calidad que se celebra hasta el 25 de abril en Madrid, para promocionar dentro del estand de Andalucía, y bajo la marca Córdoba Selecta, los productos agroalimentarios de la provincia.

Según el presidente del organismo provincial y vicepresidente tercero de la Diputación, Félix Romero, que ha participado en la inauguración, “están presentes en nuestro estand institucional las Denominaciones de Origen de Aceite de Oliva Virgen Extra de Baena, Lucena y Priego de Córdoba, la Denominación de Origen de Vino y Vinagre de Montilla-Moriles y sus empresas, una asociación de AOVE del medio Guadalquivir y unas 19 empresas de productos variados”.

Así, ha continuado, “contamos con empresas que representan al sector del aceite, del vino y del vinagre y de los ibéricos de Los Pedroches, pero están también representados el membrillo y las mermeladas, el queso, los licores y la ginebra, productos de la granada, el mundo del chocolate y la pastelería, las patatas chips, el gazpacho y, cómo no, los productos ecológicos”.

El presidente de Iprodeco Félix Romero. / CÓRDOBA

Además de estar representadas en el estand, las empresas de Córdoba que acuden al Salón Gourmets de la mano de Iprodeco participarán en varias actividades en la zona de showcooking. Así, hoy se han presentado los aceites premiados en el 27º Concurso Provincial a la Calidad de los Aceites de Oliva Virgen Extra y las DO harán sus propias actividades.

Romero ha destacado la importancia de participar en este Salón Gourmets, ya que “es el escaparate anual más importante de alimentos y bebidas de alta gama, siendo el evento por excelencia para encontrar desde lo más exquisito de los productos tradicionales hasta las nuevas tendencias. Además, va dirigido exclusivamente a profesionales de la gastronomía”.

Destacan dentro de la feria los encuentros B2B en el Bussiness Center, un servicio gratuito que proporciona a los expositores la oportunidad de mantener reuniones comerciales con compradores internacionales provenientes de los cinco continentes.

Empresas de la provincia

De la DO Aceite de Lucena participa la Cooperativa Agrícola La Unión SCA de Montilla, la Coop. Agrícola La Aurora de Montilla, la Coop. Olivarera Lucena de Lucena, Coop. Olivarera Nuestra Señora de Araceli (Lucena), Aceites Fuente Grande SA (Lucena) y AOVE Fuente la Parra (Lucena).

De la DO Baena participan la SCA Olivarera Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Zuheros) y la SCA Olivarera Nuestra Señora de Consolación (Baena), de la DO Montilla Moriles están Bodegas Alvear (Montilla), Lagar de los Frailes (Moriles) y Lagar Blanco (Moriles). De la DO de Aceite de Priego están Almazaras de la Subbética (Carcabuey) y Muela-Olives (Priego de Córdoba).

El resto de las empresas agroalimentarias participantes son Aceites Bellido, Aceites Prieto Reina, Agrícola Huerta de Cabra, Ánfora Quality Products, Belloterra, Bodegas Robles, carnes y fábrica de embutidos de Montoro, Galleros Artesanos de Rute, Hijo de Diego Molina Reyes (Anís Raza), Hijo de Rafael Reyes (Machaquito), Horneados Cassini, Jamón Jarote, Luque Ecológico, Membrillo El Quijote, Mil Paladares de la Ñ, Oil Love You, Patatas Raquel Food, Quesería La Subbética, Singa-Arsa y Valove.