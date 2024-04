El alcalde de Pozoblanco dice que "ahora es el momento de seguir insistiendo en las inversiones hídricas"

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha valorado muy positivamente la vuelta a la normalidad en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, tras la declaración de potabilidad del agua que ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. "Salir de este escenario supone dejar atrás una etapa no sólo difícil, sino también desilusionante pues nos hacía sentir como un territorio minusvalorado", ha indicado. "Ahora no hay que olvidar lo que ha pasado y es el momento de seguir insistiendo en las inversiones hídricas, de conectividad viaria y de red eléctrica que venimos demandando hace varios años. No podemos seguir siendo una comarca de tercera y por eso no debemos olvidar lo que nos ha pasado ni el efecto que ha provocado la falta de inversiones de calado que sufrimos durante décadas en nuestras comarca", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la plataforma Unidos por el agua, Miguel Aparicio, ha incidido en que este es "un día alegre" y ha agradecido en primer término "el trabajo que han hecho las cisternas, porque sin esa agua las comarcas se habrían paralizado". "Es una alegría que la lluvia haya solucionado este problema, pero no podemos estar dependiendo siempre de la suerte y la casualidad", ha matizado. En ese sentido, ha pedido que "todas las administraciones aprendan de lo ocurrido para que no vuelva a ocurrir" y ha dejado claro que "no habríamos llegado a esta situación si no hubiera llovido".

Una potabilizadora

De cara al futuro más inmediato, la plataforma sigue pidiendo una potabilizadora capaz de potabilizar cualquier tipo de agua, para lo que hay que empezar a trabajar "ya". La segunda cuestión en la que incide es en frenar la contaminación con el control de los vertidos a La Colada, porque "de nada sirve tener agua si la tenemos contaminada", ha expuesto Miguel Aparicio.