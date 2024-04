El PP afea al Gobierno que "no priorice" la ejecución de las variantes de El Viso y Santa Eufemia

El Partido Popular de Córdoba ha afeado este domingo que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España "no tiene entre sus prioridades la ejecución de las variantes de El Viso y Santa Eufemia en la carretera N-502 en la provincia cordobesa".

En un comunicado, los 'populares' han puesto de relieve que esto se deduce a raíz de "sendas respuestas parlamentarias que el Gobierno central ha remitido a preguntas de los senadores del PP de Córdoba Cristina Casanueva, Fernando Priego y Lorena Guerra, en las que solicitaban información sobre la situación en que se encuentran los proyectos de la variantes de El Viso y de Santa Eufemia en la carretera N-502 en el norte de Córdoba".

Según el Gobierno, ambos proyectos disponen de Orden de Estudio para la redacción del proyecto de trazado y construcción de las dos variantes, cada una de ellas con una longitud aproximada de seis kilómetros. "El siguiente paso sería la tramitación de la licitación del contrato para la redacción del proyecto, pero el Gobierno deja claro que eso se llevará a cabo cuando haya disponibilidad presupuestaria y la priorización de otras actuaciones lo permitan", ha manifestado Casanueva.

"Dicho de otra forma, que ambas variantes seguirán esperando en el limbo político del PSOE y de Pedro Sánchez, que siempre tiene prioridad por otros territorios ante sus dependencias políticas para mantenerse en el poder", ha expresado la senadora, quien augura un escenario similar al proyecto de variante de Alcaracejos por el que también ha preguntado.

La senadora ha lamentado que "esto supone otro jarro de agua fría para los vecinos de la comarca de Los Pedroches que se sienten ignorados por el Gobierno de Pedro Sánchez que no mueve ni un solo dedo por desbloquear e impulsar los proyectos pendientes de esta zona, que son vitales para luchar contra la despoblación y para fijar la población al territorio".

Casanueva ha reprochado en este sentido que "si los vecinos no cuentan con carreteras en condiciones que garanticen su movilidad, si no cuentan con energía eléctrica suficiente para instalar y mantener sus empresas, si no cuentan con agua para futuras sequías, llegará un momento en que abandonen sus municipios, y esto es algo que no podemos permitir". "El mundo rural necesita un Gobierno que los escuche, los atienda y lleve a cabo las infraestructuras que necesitan y que están pendientes desde hace décadas", ha sentenciado.

"El Gobierno de Sánchez se ha olvidado de Córdoba, del norte de la provincia y de su futuro, y el PSOE de Córdoba está callado, mirando para otro lado y sin levantar la voz por los vecinos de estos municipios cordobeses". "No es tolerable tanto castigo para esta zona", ha manifestado la senadora, quien ha añadido que "desde el Partido Popular seguiremos reclamando al PSOE y al Gobierno de Sánchez los proyectos pendientes en la provincia de Córdoba".