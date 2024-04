El sector del queso de Los Pedroches busca ser denominación de origen

La Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Los Pedroches sigue siendo punto de encuentro y de negocio para el sector primario, al igual que es el momento idóneo para impulsar algunas de las actuaciones o proyectos que están en cartera y por desarrollar. La Caseta de la Juventud está reservada a la dehesa y a la venta directa y entre quienes estos días dan a conocer sus productos y su trabajo se encuentra el grupo humano que conforma Quesos Plazuelo, que da a probar, entre otros, sus quesos de bellota.

Sin embargo, las queserías de Los Pedroches llevan meses trabajando más allá de sus productos individuales, lo están haciendo por una meta común: conseguir dar forma a la primera Denominación de Origen del queso de Andalucía. Una idea que aglutina a cinco queserías de la comarca de Los Pedroches y del Guadiato, que tiene el respaldo institucional, pero que están en fase embrionaria. «En la primera reunión se acordó que estuviéramos queserías de ambas comarcas, los maestros queseros lo tenemos muy claro, ahora lo que falta es que los productores de leche nos apoyen por el número de queserías y número de vaquerías», relata la maestra quesera Ángela Plazuelo. Una reunión de todo el sector sería vital para seguir adelante y desde las queserías se pide el apoyo de Covap para conseguir superar ese hito.

El resto es cuestión de tiempo porque «nuestro queso tiene bastante historia, aparece la receta tradicional en el mapa de quesos españoles, la receta tradicional ya está registrada por el Ministerio en 1992 y la Comisión Europea la registra en 1996», apunta.

Feria Agroalimentaria de Los Pedroches, este sábado. / Rafa Sánchez

En el territorio ya saben lo que aporta una Denominación de Origen por la aportación de la DO de Los Pedroches que aglutina a empresas productoras de jamón ibérico. Por eso los maestros queseros tienen una clara su postura y siguen trabajando para conseguir este hito.

Lo relata la maestra quesera Ángela Plazuelo que asegura que «estamos en un momento muy bueno para que la Denominación de Origen saliera, sería un complemento para la DO del jamón porque son dos productos que se complementan muy bien y ya la joya de la corona es que sería la primera DO del queso de Andalucía». Plazuelo matiza que en Andalucía el producto no se encuentra amparado bajo ninguna Denominación de Origen porque «lo que hay son razas autóctonas, pero no DO».

De momento, la Feria Agroganadera sigue siendo un escaparate perfecto para darse a conocer y seguir potenciando un producto que encuentra también la innovación y la mejora constante en una quesería que lleva funcionando desde el año 1994 elaborando sus quesos «de manera artesanal». Buena prueba de ello es el queso de bellota, que exige un laborioso proceso en el que las bellotas son peladas a mano.

Subastas

Por otro lado, la tercera jornada de Feria estuvo marcada por el inicio de las subastas de ovino merino, en las que se vendieron cuatro machos con uno de ellos alcanzando hasta los 900 euros en la puja.

