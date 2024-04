Palomo Spain acerca sus colecciones al público de Posadas

Acercar el mundo de 'Palomo' y ofrecer prendas más asequibles económicamente son los objetivos que el diseñador maleno, Alejandro Gómez Palomo, se marca con la apertura de su primera “pop up store” en Posadas, ubicada en el número 62 de una de las principales arterias de la localidad, la calle Gaitán.

Este concepto anglosajón de negocio, traducido como "tienda efímera" o emergente, consiste en una forma de comercio minorista temporal que aparece repentinamente en un espacio y desaparece después de un periodo específico, agregando un toque de urgencia y novedad a la experiencia de compra.

El diseñador con algunas de las clientas de su 'pop up store' / Carlos Aldea

En este caso, la pop up store de Palomo Spain, que inauguró este martes con una gran acogida, tiene previsto, en principio, estar abierta una semana, sin descartar algunos días más si la demanda se mantiene. Su horario es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Hasta ahora, las personas o clientes del pueblo u otros sitios interesados en sus diseños tenían que ir a su taller, donde también tiene las oficinas, un lugar menos accesible. Con la tienda efímera se dispone de un centro de referencia “en el centro del pueblo de donde proviene la marca Palomo Spain, el que la vio nacer, en definitiva”, comenta Jacobo Angulo, encargado del local y que lleva cuatro años trabajando con el diseñador maleno.

Alejandro Gómez, con Jacobo Angulo, responsable de la tienda. / Carlos Aldea

El público tiene a su alcance una gran variedad de artículos, desde diseños de su última colección "ideales para este tiempo ya estival", hasta otros más especiales de las primeras colecciones de Palomo. También destacan las prendas pertenecientes a la colaboración con Puma o la amplia selección de gafas de sol resultantes de la cooperación con Multiópticas.

Pañuelos, bañadores, gorras, sombreros, bolsos, sudaderas, pantalones largos, cortos, faldas e incluso alguna gabardina forman parte igualmente de la oferta de la pop up store. Entre lo más antiguo, un chaleco de tweed de la colección The Hunting que presentó en Madrid hace unos años, el cual tiene un descuento de más del 70%. De hecho, todo está por debajo incluso de los precios de la web porque la finalidad no es otra que brindar estos artículos a los vecinos del pueblo, aseguran desde la firma y "que sientan que pueden comprar en Palomo".

Varias clientas comprueban las prendas de la tienda. / Carlos Aldea

En cuanto a los proyectos actuales de Alejandro Gómez, se está trabajando en la nueva colección para septiembre y en otras propuestas que saldrán antes y después de esta fecha y que, como es normal en el mundo de la moda, se guardan como oro en paño y de los que no se puede desvelar absolutamente nada, por ahora.