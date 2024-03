El arte de las encajeras

Han practicado y están rescatando un oficio artesanal, el de las encajeras de bolillos, que consiste en entretejer hilos que inicialmente están enrollados en bobinas. En la práctica, consiste en sujetar el tejido mediante alfileres clavados en una almohadilla, que se llama «mundillo». Tan fácil y tan complejo. Puente Genil lleva organizando el Encuentro de Encajeras de Bolillo, que alcanza su vigésima edición. «Llevo toda la vida, he realizado colchas, abanicos, cojines... me encanta», declara Conchi. Por su parte, una joven de Málaga que no supera la veintena, Carmen, relata «que llevo poco tiempo, me enseñó mi tía y me relaja». Esto es lo que tiene de terapéutico el bolillo, que este sábado concentró a 634 personas en el patio del IES Manuel Reina de Puente Genil, consiguiendo una de las más altas participaciones con encajeras provenientes de toda España, el doble de artesanas que en la anterior edición. Se trata de una iniciativa de la asociación de Mujeres María Gorriz, de Puente Genil, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento a través de su área de Igualdad.

Esta artesanía está ligada a Puente Genil desde hace dos décadas a cargo del taller impartido por la citada asociación. El encuentro fue inaugurado este sábado por el alcalde, Sergio Velasco; la presidenta de la asociación, Loli Jiménez; el portavoz del Gobierno municipal, Javier Villafranca y la diputada Tatiana Pozo.

Respaldo institucional. El alcalde, junto a otras autoridades, este sábado. / Requena

El alcalde aseguró que «se trata de un evento de primera magnitud con más de seiscientas participantes y novecientos con acompañantes». Asimismo, puso en valor la labor divulgativa y de visibilidad de Puente Genil a través de este encuentro. Jiménez manifestó «que es un éxito, con más del doble de participantes de toda España». Además de toda la provincia de Córdoba, han participado asociaciones de mujeres y talleres municipales de bolillo de municipios como Jabugo, Alhaurín, Málaga, Valladolid o Tarragona. Además, se han instalado 18 puestos para la venta de los materiales necesarios para la elaboración de esta artesanía. La actividad consiguió que estuvieran completas todas las plazas hoteleras.