La Fundación de Municipios Pablo de Olavide, perteneciente a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha entregado este martes en Guarromán (Jaén) los premios a los mejores expedientes de Bachillerato de las localidades integrantes de su patronato. Estos galardones, que se concedieron por primera vez en 2005, reconocen el esfuerzo y el trabajo del alumnado que cursa los estudios de Bachillerato con excelente rendimiento académico.

Los municipios pertenecientes a la fundación son los que conforman las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía fundadas por Carlos III a finales del siglo XVIII, entre ellos los cordobeses de Fuente Palmera, La Carlota, San Sebastián de los Ballesteros y Fuente Carreteros, más los de Dos Hermanas, Sevilla capital y Baeza por su especial vínculo con el ilustrado peruano, Pablo Antonio de Olavide y Jáuregui.

La gala ha tenido lugar en el Auditorio Municipal Casa de la Ilustración, tras la celebración en el salón de actos del Ayuntamiento de Guarromán de la asamblea del patronato.

Los premios para las cuatro localidades cordobesas tienen este año un marcado acento femenino, pues son cuatro alumnas las galardonadas. Además, con otros puntos en común como haber hecho el Bachillerato por la rama de Ciencias de la Salud y tener 18 años. El premio consiste en una ayuda económica de 600 euros.

Por La Carlota la alumna premiada es Ángela Rojas Moreno, que estudió en el IES Nuevas Poblaciones obteniendo un 10 de nota media en Bachillerato. Actualmente, cursa el grado de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal en la UCO. Ángela ha apuntado que está “muy agradecida por el reconocimiento y es bonito que pongan en valor nuestro esfuerzo”.

Ana Luque Castro es la alumna premiada de San Sebastián de los Ballesteros. Hizo el Bachillerato en el IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez, con un 9,76 de nota media. Este curso estudia Fisioterapia en la UCO, aunque al año que viene comenzará Medicina. Confiesa que “no conocía estos premios, pero pienso que son una buena oportunidad para recompensar nuestro sacrificio”.

La alumna galardonada por Fuente Palmera es María Crespo Osuna, del núcleo de La Peñalosa. Alcanzó un 9,95 de nota media en el IES Colonial. Estudia Enfermería en la UCO y opina que “los premios son una gran iniciativa para motivar a que los jóvenes se esfuercen”.

Marta Ruiz López se llama la alumna premiada por Fuente Carreteros. También estudió Bachillerato en el IES Colonial, obteniendo una nota de 9,57. Marta estudia Biología en la UCO y conoció estos premios el año pasado cuando se celebraron en Fuente Palmera. “La verdad es que no me lo esperaba, pero cuando vi que era la nota más alta de mi pueblo ya pensé que me correspondía”.