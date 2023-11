La provincia de Córdoba ha sido este viernes un clamor contra la violencia machista con actividades en todos los municipios. Así, miembros de los cinco partidos de la Corporación municipal, entre ellos, el alcalde, Aurelio Fernández, asociaciones de mujeres y alumnos de los institutos de la localidad han participado en el acto institucional por el 25N en Lucena. La delegación de Igualdad y Diversidad adelantó la lectura del manifiesto, realizada por la concejala del ramo, Irene Aguilera, y los minutos de silencio como símbolo de duelo y homenaje, especialmente, por las 52 víctimas de la violencia machista contabilizadas, en este año, en el territorio nacional.

En Palma del Río, la marcha enarboló los lemas No seas cómplice, No a la violencia machista y El amor no duele. Desde el Paseo Alfonso XIII hasta la plaza Mayor de Andalucía transcurrió con consignas que concluyeron con la lectura de un manifiesto en contra de los actos violentos contra las mujeres.

Los egabrenses secundaron al mediodía el llamamiento hecho desde el Consistorio, a través del Centro Municipal de Información de la Mujer y las cinco asociaciones de mujeres de Cabra, para protagonizar un multitudinario acto en la plaza de España.

La jornada tuvo su propia banda sonora. Tres maestros del CEIP Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba, compusieron y cantaron una canción inspirada en las actividades programadas para este día bajo el título Que no te salpiquen.

En Aguilar, en torno a las 12.30 horas, se realizó la concentración, donde también se leyó un manifiesto y hubo un parón de 5 minutos.

En la plaza Santa Bárbara, el alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, Víctor Manuel Pedregosa, y concejales del equipo de gobierno, participaron al mediodía en la lectura del manifiesto contra la violencia machista, sumándose a las actividades de los distintos centros educativos. Los mismos actos tuvieron lugar en Hinojosa del Duque, donde hubo una actividad combinada desde las aulas y las instituciones locales.

El municipio de Bujalance se movilizó con diversas actividades organizadas por la concejalía de Igualdad y Bienestar Social, desde una charla-coloquio en el salón de actos de SAFA sobre los protocolos de actuación con la violencia de género a cargo de miembros de la Policía Local y la Guardia Civil hasta una pequeña representación llevada a cabo por representantes del grupo de teatro local Atardecer.

Ante las puertas del Ayuntamiento de Puente Genil se guardaron cinco minutos de silencio por las víctimas por la mañana, y por la tarde se realizó una marcha silenciosa desde el Tropezón hasta la biblioteca Ricardo Molina.

En Pozoblanco, el Ayuntamiento organizó un parón de cinco minutos en recuerdo de todas las víctimas de violencia machista, un silencio que tan solo se rompió con la música de Elena Domínguez y Azahara Redondo, estudiantes del Conservatorio Marcos Redondo que interpretaron Lovely de Billie Ellish. Por la tarde tuvo lugar la manifestación convocada por Ventana Abierta.

En Priego también fueron cientos los vecinos que se sumaron al rechazo contra la violencia a las mujeres en el acto celebrado y que tuvo como colofón la lectura de un manifiesto y una performance realizada por los del IES Álvarez Cubero. Y en Fuente Palmera se celebró una jornada intensa con una conferencia sobre el empleo como llave para la lucha contra la violencia machista, se instalaron mesas informativas y tuvo lugar una concentración y una suelta de globos. También hubo actos en Fuente Carreteros y Posadas.