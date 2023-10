El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Palma del Río ha hecho balance de los primeros 100 días del nuevo gobierno municipal del PP y ha respondido a las declaraciones de Juan Trujillo, primer teniente de alcalde, quien aseguró hace unos días que “el nuevo gobierno local se encontró con cuotas impagadas a la Seguridad Social por un importe de 300.000 euros”.

Esperanza Caro de la Barrera, secretaria general de los socialistas palmeños y alcaldesa en el anterior mandato, afirma que “a fecha de hoy no hay requerimiento”. Caro de la Barrera explica que esta situación obedece a planes de formación de la Junta de Andalucía que llegaron al Ayuntamiento, al igual que a otros ayuntamientos andaluces, y en los que uno de los beneficiarios se dirigió a la Seguridad Social reclamando que estos programas se ajustaban a los convenios del Gobierno andaluz y no a los de los diferentes ayuntamientos. Caro de la Barrera reitera que "es un hecho común en todos los ayuntamientos andaluces que se acogieron a estos programas de formación para el empleo" y dice que “no hay ni una sola cuota impagada de este Ayuntamiento a la Seguridad Social”.

Caro de la Barrera, acompañada por el portavoz del grupo municipal socialista, Alejandro Marco, señala que han pedido siete informes al equipo de gobierno ante las declaraciones de Juan Trujillo. En relación a las acusaciones del PP de haberse “encontrado un Ayuntamiento con áreas en las que sus partidas presupuestarias estaban a cero y en las que existen licitaciones y contrataciones continuadas en el tiempo sin una cantidad económica consignada”, Marco insta al PP a que “nos diga el dato exacto en un informe”. Niega, además, que se hayan producido “licitaciones sin consignas presupuestarias". Por otro lado, y en respuesta a la crítica de que "existe un 35% de vacantes en la relación de puestos de trabajo y plazas consolidadas que nada tienen que ver con la necesidad del servicio", contesta que “en el anterior mandato se modificó hasta en 4 ocasiones, previa negociación con los sindicatos, y por unanimidad se aprobó la relación de puestos de trabajo”.

El PSOE ha criticado, además, que pese a asegurar que "no hay dinero", ha habido subida de sueldo. En este punto, recuerda que la alcaldesa se ha subido el sueldo un 21,13% y su primer teniente de alcalde, un 24,3%. También censura lo que denomina "una campaña de imagen" y lamenta la eliminación de proyectos contemplados en remanentes.