El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado por unanimidad, no sin cierto debate previo, una moción que presentaba el grupo de Izquierda Unida en demanda de que la zona sur de la provincia de Córdoba cuente con dos áreas sanitarias y no una macroárea como había planteado la Junta. Este asunto, junto con el de la problemática del agua en las comarcas del norte (que se tuvo que dilucidar con el voto de calidad del presidente) han sido los que más discusión han suscitado en un pleno que ha transcurrido con un alto nivel de consenso.

Así, uno de los asuntos aprobados con el respaldo de todos los grupos ha sido el de solicitar a la Junta de Andalucía el cumplimiento del acuerdo firmado por el viceconsejero de Salud y la delegada provincial, en julio del año 2022, en el que se comprometían a la división de la actual macroárea sanitaria del Sur de Córdoba en dos de menor tamaño, una que diera cobertura a la Subbética (Cabra) y otra a la Campiña Sur (Montilla). Además, se reclama al Gobierno andaluz a que invierta en la mejora del hospital de Montilla y a reformar la UCI del citado centro, dotándola de más recursos y personal.

En la defensa de la moción, el diputado de IU José Manuel Cobo argumentó que mantener la macroárea perjudica no solo al servicio que reciben los pacientes, sino también en la calidad de las condiciones laborales de los profesionales. Además criticó la pérdida de la UCI del recinto sanitario y una falta de apoyo al hospital de Montilla, cuestiones que, a su juicio, van en beneficio de la sanidad privada. Además, desde IU se hizo un llamamiento al grupo popular que había votado favorablemente a la misma moción en el Ayuntamiento montillano. La iniciativa contó con el respaldo de todos los grupos, incluido el PP, pese a que este grupo había presentado una enmienda, en la que pedía la eliminación de dos puntos de la propuesta inicial, puesto que se pedía que se equiparara al hospital de Montilla en recursos y personal al de Andújar, por tener casi la misma població (unos 100.000 habitantes en total), y la inversión de la UCI. El PP, por medio de Auxiliadora Moreno, pese a su apoyo, puso de manifiesto que la Junta no está desmantelando el hospital, sino que ha invertido en él 7 millones de euros y que tiene previsto invertir otros tres en distintas mejoras. Además lamentó la diputada popular que en 20 años de vida del centro, no se había hecho en él ninguna renovación. El acuerdo fue aplaudido por un grupo de trabajadores del hospital que se habían desplazado para asistir al pleno.

El otro asunto que más debate ha suscitado y que al final se ha decidido con el voto de calidad del presidente, Salvador Fuentes, ha sido el del agua del norte. Sobre esta materia llegaban al pleno dos proposiciones, una del grupo socialista y otra de Izquierda Unida. La de los socialistas, defendida por Carmen Pozón, reclamaba la constitución de una mesa de trabajo con técnicos, administraciones y alcaldes para abordar la problemáticas de la falta de agua en Los Pedroches y el Guadiato, para abordar las soluciones idóneas. Además, se reclamaba una línea de ayudas que permitan a los Ayuntamientos afrontar los gastos extra que la crisis del agua les está generando. La moción de IU se centraba más en la necesidad de resolver el problema de la contaminación del agua de La Colada y la búsqueda del origen de la misma, al tiempo que lamentaban la falta de acuerdo entre instituciones para abordar una solución definitiva.

El motivo del empate a votos en esta proposición fue que la diputada de Vox, Yolanda Almagro, se abstuvo en ambas proposiciones de modo que se producía un empate a 11 votos (PSOE e IU por un lado y PP por otro), no por no estar de acuerdo con el fondo, sino por mostrarse contraria a la puesta en marcha de más comisiones o entes de debate pues considera que a quién hay que escuchar es los técnicos para llegar a acuerdos y dotarlos de presupuesto.

Desde el PP, primero defendido por Gabriel Duque y luego por el propio presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, se indicó que ya en su momento se dijo la mejor opción era la conexión con Puente Nuevo, pero que se descartó y se apostó por La Colada, cuando se sabía que no era la mejor opción y reprochó Duque que en la moción solo se inste a la Junta a tomar decisiones y acometer inversiones sobre la materia. Irene Ruiz, por IU, aclaró que las peticiones de actuación van dirigidas a todas las administraciones para que entre todas alcancen un acuerdo.

Pronto habrá noticias

Fuentes cerró el debate agradeciendo a los grupos el tono educado de sus intervenciones y volvió a anunciar que la propuesta “vendrá de inmediato”, pero que no se ha anunciado aún porque se tiene que cerrar el presupuesto. Aún así, anunció que la medida más urgente e inmediata es la de la mejora de potabilizadora de Sierra Boyera, “ahí se van a centrar todos los esfuerzos” y que podría estar en tres o cuatro meses, además de otras medidas estructurales. Asimismo aceptó la convocatoria de la mesa formada por todas las administraciones competentes además de los técnicos. Además, indicó a los portavoces de los grupos que en unos días serán convocados por el presidente para informarles de primera mano de las citadas actuaciones previstas.

La diputada de Vox logró un respaldo unánime a una proposición en relación con el apoyo a las familias y la lucha contra la despoblación, contando con ayudas del IPBS para posibilitar la conciliación y la natalidad.

Aunque fue aprobada con los votos de PSOE, IU y Vox, no contó con el apoyo popular la moción socialista en defensa del taxi rural, en la que se pedían ayudas para hacer posible la existencia de este tipo de transporte en los núcleos rurales menores. Al respecto, desde el PP, Andrés Lorite, señaló que ese asunto es competencia de la Junta, que ya tiene en servicio cuatro líneas subvencionadas en la provincia y que está pendiente de aprobar otras 7. Además criticó la falta de apoyo del Gobierno central a los servicios de transporte interurbano en España y en la provincia de Córdoba, donde se han quedado 21 municipios sin tal servicio.

El Pleno ha contado también con un tiempo dedicado a la política nacional, con la propuesta del Partido Popular está llevando a todos los municipios de rechazo a la Ley de Amnistía que presumiblemente pondrá en marcha el próximo gobierno socialista. Durante el debate cada grupo ha defendido sus posturas, de acuerdo a los dictados de sus correspondientes formaciones nacionales.

Todos los grupos, salvo Vox, que se abstuvo, aprobaron una moción contra la trata de mujeres y la explotación sexual.

300.000 euros para las mancomunidades

Todos los grupos aprobaron el Plan Anual de Asistencia a las Mancomunidades, un programa dotado con 300.000 euros para que lleven a cabo proyectos de inversiones, actividades y servicios ejecutados por las propias mancomunidades. La portavoz del equipo de gobierno, Ana Ruz, indicó que las cantidades asignadas «oscilan entre los 23.000 y los 48.000 euros que redundan en beneficio de sus ciudadanos». El programa recoge distintas cantidades por mancomunidad, siendo ellas las que han formulado sus propias propuestas priorizadas de colaboración económica. Así, se han pedido fondos para actuaciones en materia deportiva, de promoción turística, formación o para la contratación de personal.

Las cantidades van desde los 18.846 euros que recibe la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir hasta los 48.510 euros para Subbética. Entre ambas están los 24.729 euros que recibe la Mancomunidad de Los Pedroches-Zona Centro (Caminos) y los 23.777 euros para Guadajoz-Campiña Este.

A estas cantidades hay que añadir los 24.908 euros para Sierra Morena Cordobesa, 38.328 euros para la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, 27.851 euros para la Mancomunidad de Municipios del Alto Guadalquivir, 43.430 euros para Campiña Sur, 48.510 para Subbética, 28.076 para la Mancomunidad Valle del Guadiato y 21.541 euros para la Mancomunidad Zona Noroeste Valle Pedroches.

Perros vagabundos

Por otro lado, el Pleno ha aprobado, de forma definitiva y también por unanimidad, el Plan Provincial de Cooperación para la prestación del servicio de recogida de perros vagabundos en municipios de la provincia en el bienio 2023-2024, al que están adscritos 58 municipios. El presupuesto del Plan asciende a 303.365 euros, de los que la Diputación aporta 152.000 euros y las entidades locales beneficiarias 151.365 euros.