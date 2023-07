El Sindicato de Enfermería Satse ha registrado en la Delegación Territorial de salud de Córdoba más de 5.000 firmas de ciudadanos y profesionales, recogidas por el sindicato en 4 días, recordando que se instalaron mesas para ello 2 días en Puente Genil y 2 días en Montilla, con una amplia respuesta de la ciudadanía y de los profesionales para solicitar, entre otras cosas, la consolidación de la plantila de ambos hospitales, informa una nota del sindicato.

Con la entrega de estas firmas, el sindicato quiere trasladar a la Consejería de Salud el mensaje: “Los profesionales de los hospitales de Montilla y de Puente Genil no entienden la desidia administrativa, ni la discriminación que sufren y que afecta colateralmente a los ciudadanos. Y es totalmente condenable que no se cumpla lo firmado y acordado en julio de 2022, que pasa por la ampliación de los centros hospitalarios, el crecimiento y consolidación de las plantillas y la creación del Área de Gestión sanitaria de la Campiña, fragmentando la actual Macro Área Sur de Córdoba, en dos áreas de menor tamaño, acercando la toma de decisiones allí donde se demanda la actividad y donde se consumen los recursos sanitarios”.

Afirma Satse en su nota que durante varios meses de negociación se realizó un diagnóstico certero de las dificultades que entrañan la Macro Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, y se acordó la división en dos Área de menor tamaño, la de la Subbética y la de la Campiña, casi un año después ni el SAS ni la consejería han movido ficha, "lo que está ocasionando crispación. Hace 3 meses solicitamos todos los sindicatos se constituyese la mesa se seguimiento del acuerdo y aún estamos sin respuesta, vamos a un conflicto seguro por inmovilismo de la consejería".

Las más de 5.000 firmas, informa Satse, ponen el acento en la consolidación de las plantillas de profesionales, ante la fuga de efectivos que se viene produciendo. "Hoy lo que se visualiza es una clara discriminación en dotaciones, en las inversiones en infraestructuras y en las plantillas de los centros afectados y otra discriminación en cuanto a la velocidad en que se ejecutan los escasos compromisos", continúa el sindicato en la nota.

Amplicaicón del hospital de Montilla

Las firmas recalcan la necesidad de ampliación del Hospital de Montilla, con la ratio de camas por cada mil habitantes más baja de Andalucía, y la ampliación y modernización de la UCI de este hospital. Y respecto a Puente Genil se solicita el mantenimiento de la actividad asistencial, muy mermada en Quirófanos y Consultas por la falta de profesionales. Ambos escritos redundan en la necesidad de encuadrar a los hospitales de la campiña como “centros de difícil cobertura”, una denominación que otorga el SAS a aquellos centros sanitarios en los que no es posible cubrir determinados puestos, al objeto de incentivar la llegada de determinados profesionales.

Finaliza Satse instando al SAS y a la consejería a reaccionar ante las continuas llamadas que desde los representantes de los profesionales se les estás realizando, pues es nuestra intención seguir dialogando para dar respuesta a las necesidades de los profesionales. Aseverando el sindicato, que "si no hay dialogo y no se articulan las mesas de seguimiento de los acuerdos, no nos quedará otra opción que la confrontación y el conflicto, no vamos a permitir que se firmen acuerdos antes de unas elecciones para no cumplirlos después, creo que ese no ha de ser el mensaje de una administración seria".