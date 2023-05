Alumnos del instituto de Iznájar Mirador del Genil se han desplazado a Málaga para promocionar su pueblo, elegido por National Geographic como «la localidad más bonita para visitar durante el mes de mayo».

Los estudiantes de 3º y 4º de la ESO han llevado la imagen de la localidad al lado de un código QR que ha permitido a miles de personas visitar la página web local que ellos mismos han creado como proyecto bilingüe educativo para promocionar el municipio de Iznájar y también sus aldeas.

Los proyectos integrados Iznájar, A Town Upon a Lake y Olive Oil, A Way of Life, son dos productos para atraer a los visitantes. El resultado ha sido la puesta en marcha de una página web en inglés y francés que recoge la inmensa variedad de oferta cultural, turística y gastronómica que ofrece este municipio de la Subbética.

El Ayuntamiento ha colaborado sufragando los gastos del transporte del grupo.

Este evento, denominado street marketing, ha involucrado a los alumnos, que han explicado a posibles visitantes los atractivos de la villa, desde vistas panorámicas y rutas históricas a actividades naturales por los alrededores del pantano, ya bien conocido como Lago de la Subbética.

La nota predominante de la jornada fue el desarrollo de acrobacias o pirámides que llamaban la atención de los transeúntes del Muelle 1 y 2 de Málaga.