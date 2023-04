José Perea triunfa con un desfile presentado por Rocío Carrasco y dedicado a Hinojosa del Duque

Hinojosa del Duque vivió este viernes una noche muy especial con el desfile del joven diseñador José Perea, muy conocido por su aparición en programas de televisión y en el que estuvo arropado por cientos de sus paisanos. El otro nombre propio de la noche fue el de Rocío Carrasco, que presentó el evento.

El desfile, titulado Mi pueblo, contó con un recorrido por diseños de distintas etapas y colecciones, entre los que destacaban trajes con motivos de la iglesia de San Juan Bautista conocida como la Catedral de la Sierra. Como modelos quiso contar con vecinas de Hinojosa y Los Pedroches.

La pasarela se colocó en la Plaza de la Catedral, justo delante de la fachada del Ayuntamiento, en la que se encontraba un luminoso con su nombre. Las modelos desfilaron con los acordes de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto de la localidad, en un curioso maridaje de moda y música cofrade, pero también Anabel Dueñas cantó canciones de Rocío Jurado. La bienvenida la dio el alcalde, Matías González y el acto lo presentó Rocío Carrasco.

El desfile comenzó recordando a José Perea cuando de niño ya empezaba a realizar sus diseños en libretas, sonando de fondo Mi nombre, de María José Llergo. Precisamente el diseñador hinojoseño señaló que "es un orgullo estar hoy aquí diez años después de mi primer desfile, aquella noche solidaria de la Cruz Roja, y ha sido un honor volver aquí a Hinojosa".

Perea decía emocionado que "tengo que estar muy agradecido a mis paisanos, que siempre me habéis apoyado, que habéis creído en mí desde que era un niño y hoy estáis aquí".

Rocío Carrasco lució al principio, en la presentación, un traje con imágenes estampadas de su madre, Rocío Jurado, también de José Perea y terminó el desfile recorriendo la pasarela con un traje de flamenca del diseñador de color fucsia, el mismo color del traje que vistió en el programa de Telecinco Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Carrasco aseguró que "tenéis un paisano que con 25 años es un puro genio, que lo vais a ver crecer hasta la inmensidad y que además es una maravillosa persona". Recordó que "me enamoré de él, sin conocerlo, al verlo en un plató de televisión con dos ojos tatuados en el brazo que eran los ojos de mi madre".

Los asistentes no dejaron de aplaudir los diseños y el colofón final, con fuegos artificiales incluidos, llegó al ritmo de la Agrupación con Mi gran noche, de Raphael, y con José Perea diciendo que "viva el arte, la moda y la libertad". A buen seguro que José Perea no olvidará la noche de cariño que le tributaron sus paisanos, los hinojoseños, el gentilicio que Rocío Carrasco decía que "ya he conseguido pronunciar bien".

El evento contó con la colaboración en la organización del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque.

José Perea, que es autodidacta, obtuvo el Premio Nacional de Moda Joven en el año 2016 y destaca por la rapidez con la que es capaz de hacer un diseño, como ha demostrado en el programa Sálvame y en la última edición de Simof.