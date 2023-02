La compañía farmacéutica Pharmex prepara "un plan de reestructuración" que busca "aliviar tensiones de tesorería y garantizar el control financiero óptimo de los recursos disponibles", en relación con su planta de Almodóvar del Río, "para la clase de créditos sobrevenidos a la adquisición de la unidad productiva, que agrupa a los extrabajadores de la concursada Laboratorios Pérez Gimenez".

Así lo ha anunciado la propia empresa, en un comunicado remitido a Europa Press, en el que ha aclarado que "la planta en Almodóvar del Río de Pharmex no está ejecutada por impago de deudas, ni se halla en situación de concurso de acreedores. Sin embargo, es cierto que la compañía está ultimando un plan de reestructuración", para así abonar, tal y como se ha establecido judicialmente, el dinero que, por nóminas impagadas, le corresponde a antiguos trabajadores de la planta de Almodóvar, cuando ésta pertenecía a Laboratorios Pérez Giménez, antes de la compra de su unidad productiva por Pharmex en 2016, en el marco del proceso concursal de Laboratorios Pérez Giménez, iniciado en 2011.

Fue el Jugado de lo Social número 2 de Córdoba, según informó en su momento UGT, el que en 2021 falló a favor de 26 extrabajadores de Laboratorios Pérez Giménez, que reclamaron a Pharmex a través de los servicios jurídicos del citado sindicato las cantidades correspondientes a salarios e indemnizaciones no abonadas tras la adquisición de la unidad productiva.

Tras ello y según han explicado a Europa Press fuentes de los extrabajadores, la mayoría de ellos aceptó el plan de pagos, con una quita del 25%, que les propuso Pharmex y que se viene aplicando desde marzo del pasado año, pues implica que los extrabajadores recibieron en aquel momento en mano el pago de la mitad de la deuda, mientras que cobran la otra mitad en pagos mensuales a lo largo de tres años y, según han asegurado las mismas fuentes, Pharmex está cumpliendo con esos pagos.

Sin embargo, un pequeño grupo de trabajadores, que no llega a la decena, que no fueron representados por UGT y entre los que se encuentran antiguos cargos de responsabilidad en la planta de Almodóvar cuando ésta pertenecía a Laboratorios Pérez Giménez, no aceptaron dicho acuerdo de pagos propuesto por Pharmex.

De esta forma se ha llegado a la situación actual, en la que la compañía está ahora ultimando el mencionado plan de reestructuración, el cual, según ha señalado la empresa en el comunicado remitido a Europa Press, constituye "una medida de resiliencia legal introducida por la Ley 16/2022, de 5 de setiembre, que entró en vigor el pasado día 26 de septiembre de 2022".

De hecho, según ha explicado Pharmex, "en la actualidad la propuesta de plan de reestructuración de pasivos de la misma clase ya ha sido aceptado por más del 82% de los acreedores afectados, lo que representa el 77,81% del importe agrupado".

La reestructuración de pasivos "será sometida a la homologación del Juzgado Mercantil", ya que, según ha precisado Pharmex, éste "ha vuelto a recuperar la competencia para decidir cuándo aparece la 'sucesión de empresa' en los procesos concursales", asegurando la compañía que, en cualquier caso, "Pharmex no va a desatender sus compromisos, ni con sus clientes, ni con sus proveedores, ni con sus acreedores, ni con sus trabajadores. Estaremos siempre más próximos y a su servicio".