Estos últimos días de enero van a ser recordados por el número de robos producidos en Puente Genil, tanto en naves agrícolas como en domicilios y a pie de algunos cajeros automáticos de entidades finencieras de la localidad. El más grave fue la agresión a una pareja por parte de cinco encapuchados ocurrido la pasada semana en la aldea de Ribera Baja.

Ante esta situación, el alcalde, Esteban Morales, ha afirmado que se trata de "delitos vinculados a hurtos y hasta robos con intimidación, a lo que se está dando respuesta con un refuerzo tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil para intentar detener a los causantes de esta alarma social".

En la mañana de este mismo lunes se producían hasta tres robos a vecinos, según han confirmado fuentes oficiales. El primero denunciado tuvo lugar en las inmediaciones de la avenida de la Estación, a la altura de los conocidos como "pisos colorados". Según ha trascendido, una vecina de la localidad que se dirigía a su puesto de trabajo fue asaltada por dos individuos encapuchados, quienes le pidieron todas las pertenencias. El robo se perpetró con intimidación, al amenazarla con un arma blanca. Más tarde otra señora ha sido atracada en el parque de Los Pinos, con el mismo modus operandi. La Policía Local detenía pasadas las 10.00 horas al supuesto autor de los hechos, quien al parecer era el autor activo de los sucesos, si bien iba acompañado de una segunda persona. La Policía ha derivado a la Guardia Civil al detenido, quien está siendo investigado. Se trata de un joven, natural de Puente Genil y conocido por las fuerzas de seguridad locales.

Más presencia policial por las noches en las aldeas y urbanizaciones

Por otra parte, el alcalde ha recordado que este martes se va a celebrar una Junta Local de Seguridad en la que "vamos a coordinarnos con Policía Local, Guardia Civil y Policía Autonómica y entre todos tendremos que incrementar los recursos para solucionar esta situación". De momento, ha dado a conocer que "desde el Ayuntamiento se dio orden para que la Policía Local incrementara una patrulla más por las noches destinada exclusivamente a las aldeas y a las urbanización de San Luis y Cañada de la Plata, "donde se están intensificando los delitos", y así "poder disuadir a los ladrones de que estas son zonas vulnerables".

Esta semana, ha anunciado Morales, se va a intensificar con otra patrulla "hasta que cese esta situación". Por parte de la Guardia Civil también se ha dispuesto "otro tipo de dispositivos que mejoren la seguridad y que así se pueda detener a los delincuentes", de los que "sabemos que vienen también de otros sitios", ha señalado el alcalde.

En última instancia, ha transmitido a la población "estamos en el punto álgido de estas acciones porque no hay detenciones que lleven aparejada la privación de la libertad y por el modus operandi, y porque destinan a drogas lo que recaudan y parece que van a seguir dando los golpes que puedan". Ante esto, "pedimos a la población que incremente las medidas propias de seguridad a nivel de su casa, que no se confíen y pongan cuidado cuando se acerquen al alguna entidad bancaria, sobre todo los mayores, pero es obvio que no podemos tener en cada calle a un Policía Local o Guardia Civil".