La Plataforma por la Sanidad Pública de Puente Genil dará un plazo de un mes para ver si se producen avances y se concretan algunos de los compromisos adquiridos por la delegada de Salud, María Jesús Botella. En una asamblea celebrada en la biblioteca Ricardo Molina, miembros de la plataforma informaron del encuentro mantenido con la delegada y con técnicos del SAS.

En ese encuentro, los representantes de la Junta de Andalucía se comprometieron a avanzar en cuestiones como las plazas vacantes, reducir los tiempos de espera en las citas o completar en horas la cartera de especialidades del hospital. Antonio Baena, miembro de la plataforma, dijo que estarán «a la espera de ver reflejadas las soluciones que se aportan».

Antonio Baena, junto a Maribel Quero y Mariana Carrillo, trasladaron a la asamblea las carencias detectadas en el centro de salud y la falta de especialistas. En relación a la cartera de especialidades en el hospital, explicaron que según la delegada están cubiertas aunque «no en función a las necesidades de Puente Genil, ya que se dedican menos horas de especialistas hoy que hace cinco años».

Por otro lado, informaron de que se ha estado sin neumólogo, aunque se va a incorporar en breve la titular que estaba de baja por maternidad. «Ahora tenemos el problema con la especialidad de digestivo, ya que omitieron que la profesional que la cubre, ya tiene una plaza concedida definitiva en otro centro de salud», explicaron. En relación a urología, «tienen que venir de Montilla a prestar servicios», mientras que el de oftalmología «sigue funcionando muy mal aunque han contratado a un especialista para Puente Genil y Montilla».

Otro problema que ha detectado la Plataforma es la rotación de personas, aunque el gerente del área sanitaria, Pedro Castro, manifestó que “la plantilla no tiene contratos temporales”, un hecho que le han negado los sindicatos al cifrar en un 70% el personal eventual no médico.

Sobre el tiempo de espera en las citas, la delegada de Salud fijó entre 1 día o 2 de espera en las citas presenciales y entre 5 y 7, las telefónicas, pero según la plataforma es al revés es decir, la cita presencial tarda más días y puede estar en torno a 9 días y menos en la cita telefónica. La plataforma entiende que ese es "el motivo por el que vamos a urgencias y hay que tener en cuenta que muchas son personas mayores que no manejan internet y por ello no las anulan”- apostilló Carrillo. La delegada informó, por su parte, que hay días en los que se quedan 60 citas vacantes porque no las han anulado, y al mismo tiempo se saturan las urgencias.

En última instancia, los portavoces de la Plataforma recordaron que “hemos nacido porque el problema existe, por lo que la mayor satisfacción sería disolver la Plataforma indicativo de que todo estuviera solucionado”.