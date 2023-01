Más de un centenar de vecinos tanto de la aldea de Ribera Baja como de otras pedanías de Puente Genil se han concentrado este viernes ante las puertas de la vivienda de Conchi (62 años) y Pepe (72), la pareja que fue asaltada por una banda de agresores en la noche del pasado miércoles en su propia casa.

Conchi ha relatado relata que "estábamos esperando al mecánico que venía a arreglarnos el vehículo, por lo que al oír el timbre abrimos la reja exterior". Entonces, recuerda la mujer, "me dirigí a él y le abrí, pero me respondió una vez abierta la puerta y me di cuenta de que estaba encapuchado y en ese momento entraron varios agresores, me tiraron al suelo y a mi pareja también". Estaban todos escondidos, "nos dieron una paliza tremenda, estoy molida", afirma. Pepe cuenta que "me apuntó con una pistola, no sé si era de verdad, me defendí, rompieron la puerta pero no consiguieron entrar a la casa". Por lo que lo único que consiguieron robar fue "el reloj de oro que yo tenía puesto".

Esta vecina de Ribera Baja relata que fueron "muy agresivos, no hablaban nada, por lo que no sabemos si eran de aquí o no".

En cuanto al perfil de los agresores - relatan- que "uno parecía más mayor, los otros de mediana edad". Es la tercera vez que le roban en su domicilio a esta señora. la primera hace varias décadas.

El suceso ha conmocionado y provocado un gran miedo en la población de las aldeas. "Esto fue peor que una película de terror, creíamos que nos mataban, ¿quién nos iba a oír con el frío y todo el mundo en su casa?". Afortunadamente. unos familiares que pasaban en ese momento por la zona los auxiliaron y evitaron que los agresores entraran en la vivienda.

El martes, Junta Local de Seguridad

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha asistido a la concentración en apoyo y ha informado que ya "teníamos otro tipo de denuncias por el robo en naves agrícolas, por lo que estábamos implementando los controles y presencia policial en las aldeas". En este sentido, ha afirmado que, "aunque es complicado establecer una vigilancia de forma permanente, "la violencia empleada con esta familia no responde a lo habitual, por lo que estamos alarmados". Ha añadido que ya tenían prevista una reunión con la Junta Local de Seguridad, en principio para "reforzar la barriada de los pisos de La Guita". Pero ante este robo con violencia, "confirmamos que el próximo martes tendremos la junta donde vamos a requerir mayor coordinación entre la Policía y Guardia Civil, y más agentes y cubrir vacantes". Y también establecer "un plan conjunto entre los cuerpos de seguridad para este tipo de robos".

Ha adelantado que los cuerpos de seguridad sospechan de una banda "de agresores que está cometiendo este tipo de delitos en Estepa, Badolatosa y Casariche, la cercanía a una carretera es un punto para la escapada".