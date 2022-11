Mayores de Palma del Río recogen casi 500 firmas pidiendo que haya bailes los sábados

Usuarios del Centro de Participación Activa de Palma del Río se han concentrado este jueves en la puerta de este servicio reclamando que se recuperen los bailes los sábados por la noche, una actividad que se paralizó para la pandemia. Han recogido 480 firmas reivindicando el baile los sábados y no los viernes como, según indican, proponen desde la dirección de este centro de mayores. Manifiestan que los sábados están libres, argumentado que muchos cuidan de sus nietos, y añaden que hasta Palma del Río se desplazan vecinos de pueblos limítrofes para "los bailes de los sábados".

Se muestran muy enfadados e indignados al relatar que "parecía que todo estaba arreglado para comenzar con los bailes el sábado, cuando nos dicen que se harán los viernes", añaden que al preguntar el motivo la respuesta fue que "hay un problema eléctrico", y se preguntan "entonces, el automático salta el sábado, el resto de los días qué pasa, no salta el viernes, no hay peligro el viernes y el sábado sí". Señalan los usuarios que les han dicho que hay peligro de incendio y que arreglarlo vale 14.000 euros, y recalcan que "nadie ha venido a valorarlo y el centro está abierto". Estos mayores apuntan directamente a la dirección de este servicio en Palma, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, e insisten al pedir que "nuestra protesta es que no tenemos baile, queremos que el baile sea el sábado, no nos conformamos, somos gente mayor, no podemos esperar a que se resuelva el problema eléctrico, no entendemos por qué este problema es para los sábados, qué pasa el resto de los días", y terminan diciendo que “este hogar no ha tenido problemas en 30 años”.

El teniente de alcalde de Bienestar Social, Antonio Navarro, manifiesta que desde el Ayuntamiento se han dirigido, como intermediarios, a la Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Explica que desde la delegación territorial de la Junta plantearon como solución que el adjudicatario del servicio de repostería del Centro de Participación Activa ampliara su horario los sábados, ya que los usuarios piden baile de siete y media a once y media de la noche. Navarro precisa que después surgió lo del problema eléctrico, apuntando que no manejan información de cómo se va a solucionar, aunque también estima que hay una incongruencia si existe esta deficiencia eléctrica y tan solo se anula el baile de los sábados.

La alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, señala que ante la queja de los usuarios, que hicieron llegar las 480 firmas, se dirigió a la la Delegación de Inclusión Social. Cuenta que desde la delegación la respuesta fue que "la petición podía ser fácilmente aceptada" y que la solución podría estar en la ampliación del contrato del concesionario, apunta Caro de la Barrera. Añade la regidora que "parecía que todo estaba solucionado para recuperar los bailes el sábado" y vuelven a llamar los usuarios diciendo que "no se puede el sábado, que hay un problema eléctrico".