El torero Enrique Ponce ha descubierto este sábado un azulejo con su nombre en el coso taurino de Los Llanos en Pozoblanco como homenaje a su trayectoria y en reconocimiento a su paso por esta plaza de toros, donde ha cosechado numerosos triunfos. El azulejo, obra de la artistas pozoalbense Domi Calero, se encuentra en la galería que conforman otros grandes nombres del mundo del toro situada en el patio de Caballos.

El concejal de Patrimonio, Alberto Villarejo, que ha abierto el acto, ha destacado la trayectoria del diestro y sus triunfos en la plaza de Pozoblanco, que le hacen merecedor del azulejo, una iniciativa de su concejalía. También el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha destacado la figura y los valores profesionales y personales del torero, así como la importanacia que para la plaza pozoalbense tiene contar con su presencia.

Enrique Ponce, ante numerosos aficionados que no han querido perderse el homenaje, ha agradecido el reconocimiento. Ponce declaraba tras el acto sentirse muy orgulloso por este reconocimiento en una plaza en la que "siempre que he venido me he sentido muy a gusto, he sentido el cariño del público y he podido cuajar grandes faenas. Que ahora pueda formar parte de la historia de esta plaza y de este pueblo me llena de satisfacción", señala el diestro.

Enrique Ponce formó cartel con Víctor Puerto y Rivera Ordoñez en la feria del año 2001 coincidiendo con la reinauguración de la plaza tras su remodelación. En junio del año pasado anunció su reitrada de los ruedos "por tiempo indefinido". Este sábado declaraba a este periódico que "en estos momentos estoy tranquilo, feliz y ni siquiera pienso en volver a los ruedos". Ponce destacó que "el cariño del aficionado es lo que realmente me llevo después de mi trayectoria y todos los años que llevo toreando".