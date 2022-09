El PP se presenta como "única alternativa de gobierno" en Puente Genil ante la "nefasta" gestión del PSOE

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puente Genil, Sergio Velasco, flanqueado por sus cuatro concejales en la Corporación municipal, ha presentado la propuesta de este grupo para el futuro de Puente Genil, donde se ha presentado como la "única alternativa de gobierno" al entender que "el proyecto socialista de Esteban Morales está acabado, los pontanenses no se merecen un alcalde que no quiere gobernar". "Es obvio que Esteban Morales lleva todo el mandato más pendiente de su futuro político que de la gestión municipal, algo que puede ser incluso comprensible, toda vez que, después de doce años, los problemas sin resolver en la gestión municipal son tantos y tan enormes que no caben en los cajones", añade.

En una rueda de prensa la tarde de este martes, Velasco afirmó que "Esteban (Morales) buscó su refugio en el Parlamento de Andalucía, pero las urnas demolieron su castillo de naipes, dejándolo sin más opciones que volver a presentarse por quinta vez a la Alcaldía de Puente Genil, sin proyecto, sin ilusión y sin ganas. Una candidatura que no es más que una supuesta tabla de salvación para sí mismo". Desde el PP manifiestan ser "sabedores de que la situación no le es nada propicia, los fontaneros del PSOE pontanés ya están apretando tuercas y soldando tuberías para un acuerdo con Izquierda Unida, cuya piedra filosofal es la gestión del agua desde Egemasa, tras el fiasco del intento de acuerdo con Emproacsa". "Ningún alcalde ha gobernado en Puente Genil más de doce años consecutivos --añaden--, pero además, en el caso concreto de Esteban, podemos afirmar que ningún alcalde ha hecho una gestión tan nefasta. La imagen de dejadez y abandono que todos observamos en Puente Genil es realmente preocupante". En materia urbanística resumió la gestión del PSOE como "el planeamiento urbanístico: doce años de nada", ya que, como recordó Velasco, "seguimos con el mismo Plan General de Ordenación Urbana de 1991". En materia de limpieza, desde el PP entienden que "Puente Genil es hoy una ciudad sucia y abandonada, con una plaga de palomas insostenible" y que "la dejadez del PSOE en esta materia ha propiciado que Puente Genil esté sufriendo hoy una plaga generalizada de palomas por todos sus barrios, lo que incrementa de una forma desmesurada la suciedad de las calles. Sergio Velasco se centró en la gestión del agua por parte del "alcalde avestruz", manifestando en este sentido que "en doce años no han controlado desde el ámbito municipal la gestión de la empresa FCC Aqualia". Sobre su propuesta de firmar un convenio con la Diputación de Córdoba para que Emproacsa gestionase el agua, rechazada por la mayoría del pleno tras varios "plenos convocados y suspendidos, informes rectificados, datos incongruentes y mucha prisa", concluyó que "el papelito como presidente del consejo de administración de Emproacsa de Esteban Morales pasará a los anales del ridículo más elevado", y "ahora la gestión del agua de Puente Genil la quieren poner en manos de Egemasa, en una operación llamada la izquierda siempre unida". Ante esta situación descrita, el PP pide a los ciudadanos de Puente Genil que les den la confianza porque "frente al proyecto agonizante de Esteban Morales, proponemos un gobierno centrado en resolver los problemas de los pontanenses, con un proyecto sólido e ilusión por el futuro". Así, proponen la creación de un departamento de planificación y mantenimiento integral de vías públicas e infraestructuras municipales, con capacidad técnica y operativa para gestionar Puente Genil. Velasco dijo que "trabajaremos en la redacción de proyectos de infraestructuras básicas para la movilidad, como el puente de Torremembrillo y la Ronda del Río de Oro, la conexión con la Vía Verde del Aceite y una mejor comunicación peatonal con las aldeas. En materia medioambiental se comprometió a poner en marcha un gran plan de repoblación forestal en las laderas de Río de Oro, Miralrío, La Pitilla y el Barranco del Lobo, así como un corredor verde en el entorno del Canal Genil-Cabra. En materia deportiva aseguró que "vamos a iniciar los trámites para la creación de la Ciudad deportiva Norte".