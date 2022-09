La comunidad local de energía de Baena instalará su primer proyecto

La asamblea general de la comunidad local de energía de Baena ha aprobado iniciar el proyecto para instalar la primera planta de placas solares en tejados privados. Manuel Muñoz, presidente de Uneba, informa que cuenta con 68 socios que han decidido dar este paso «sin esperar subvenciones». Explica que ahora se abre el plazo para todo el que quiera sumarse a este primer proyecto. Pendiente queda por decidir el tejado en el que se va a instalar «porque depende de la demanda que haya». Muñoz anima a todo el que quiera que se haga socio de la cooperativa y luego decidir cuándo quiere empezar, porque el objetivo es ir poniendo en marcha más proyectos con subvención.

En la asamblea también se ha presentado el convenio que se hará con la Caja Rural que contará con una financiación cerrada para todo el que quiera financiar la instalación y «de esa manera, no hay que poner dinero». Informa que el préstamo cerrado se firma el viernes y «va a ser un precio muy ventajoso a tres años al 2,5% y puede llegar hasta los 7 años».

Todo el que quiera unirse a la comunidad local de energía tiene la posibilidad de poder hacerlo y la cuota de socio son 50 euros, se puede hacer tanto en Adegua como en Uneba. Con respecto a la inversión para hacerse partícipe de un proyecto «ahora mismo está valorado en torno a unos 100.000 euros por cada kilovatio, pero se tendrá que estudiar la necesidad de kilovatios de cada socio». Aclara que si se consigue una subvención, que puede llegar hasta el 40%, se descontaría del préstamo o la inversión.

«Vamos a empezar con el primer proyecto, para ver cómo funciona y empezar a ahorrar desde ya», porque reconoce que la principal preocupación de los empresarios durante la asamblea es saber cuánto se tarda en montarlo porque a todos les está afectando los costes de la factura de la luz.

En principio, cuando se constituyó la comunidad local de energía comarcal se pensó en los tejado públicos, incluso en Baena se hizo un primer proyecto en febrero sobre el tejado de la caseta municipal de 100 kilovatios, pero plantea el problema de la cesión, «tienen que darnos las condiciones del concurso público y no las tenemos todavía». Explica que esto no quiere decir que no se haga más adelante porque «esto es para repartir en toda Baena», pero como es más lento desde Uneba ya tienen naves privadas que se quieren acoger en convenio y en función de la demanda decidirán los kilovatios.

A final del año pasado se constituyó en Castro del Río la comunidad local de energía comarcal adquiriendo la forma jurídica de cooperativa andaluza de consumo y que se denomina Comunidad de Energías Renovables Andalucía Centro SCA. El objetivo es el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, careciendo de ánimo de lucro en el desarrollo de su actividad, procurando las mejores condiciones de calidad, información y precio, bienes, servicios y productos para la adquisición, consumo, uso o disfrute por parte de sus socios y socias.

La cooperativa está formada por Baena, Espejo, Castro del Río, Nueva Carteya y Valenzuela, pero una de las condiciones que se recoge en los estatutos es que cada sección es independiente.

La comunidad local se desarrolla como resultado del proyecto de cooperación Leader de Andalucía denominado Liderando Comunidades Locales de Energía en su desarrollo en la comarca del Guadajoz.