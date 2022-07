Una 'guiri' en las listas del PSOE

En 2019, Jannet Hibbert dejó atrás más de 60 años en Cornwall (Cornualles, Inglaterra) para irse a vivir a Fuente Tójar, una localidad de menos de 700 habitantes de la Subbética cordobesa. ¿Por qué? Hasta para ella sigue siendo en cierto modo un misterio, casi una corazonada. De España apenas conocía Valencia y Barcelona, pero le atraía «la aventura» y la necesidad de cambiar de vida. «Me gusta mucho la gente de Andalucía y cómo se vive aquí», explica solo unos días después de que el PSOE haya fichado a esta vecina tojeña para las elecciones municipales que se celebrarán en mayo del 2023.

«Cuando llegué al pueblo con intención de buscar una casa, la vecina de al lado me dijo: compra esta casa, necesito una vecina», relata recordando cómo María la ayudó sin saberlo a decidirse. Tres años después, Jannet está plenamente integrada en su pueblo, donde participa en la asociación de mujeres. Aquí vive con su perro, Coco, que adoptó en una perrera de Cádiz. «Es un pueblo pequeño, amable y bonito y tiene muchas cosas que son importantes para vivir, tiendas, polideportivo, piscina y banco, ah no, no, banco ahora no tiene», recuerda y se apunta la carencia que comparten con tantos pueblos como reivindicación a pelear en los próximos meses.

A Jannet su acento la delata --pronuncia Fuente Tójar como usted imagina--, pero ya habla mucho mejor el español de lo que ella cree. «Voy a clase todas las semanas en Priego», comenta. El mismo Ayuntamiento de Fuente Tójar ha empezado a ofrecer clases de inglés dado el incremento notable que ha experimentado su nómina de extranjeros en los últimos años y la alcaldesa está pensando seriamente en actualizar sus conocimientos. «Tenemos 670 habitantes y hemos pasado de tener 3 o 4 extranjeros a a tener treinta y tantos con el tirón de la pandemia», corrobora Mari Fe Muñoz, la alcaldesa del pueblo, candidata a la reelección y artífice del fichaje de Jannet.

Reino Unido es el principal país emisor, seguido de Marruecos, Holanda, Bélgica, Perú, Irlanda, Lituania, Estados Unidos de América, Honduras, Mauritania, Noruega, Rumanía y Argelia. «Con el problema de despoblación que tenemos estamos encantados de recibirlos», asegura la alcaldesa muy contenta de que, además, esté llegando gente con inquietudes sociales y empuje empresarial. «Solo en turismo rural han puesto en marcha tres alojamientos: Casa Amberes, que la llevan unos belgas; Casa rural Los danzantes, que es de unos irlandeses; y el cortijo rural La Cubertilla, que han abierto gente de Holanda».

Respecto a su fichaje, Mari Fe Muñoz es clara. «No suelo tener mal ojo. A ella la elegí porque fue la primera que se vino a vivir aquí y porque desde el principio se mostró dispuesta a ayudar. Tenía mi teléfono y me informaba si había una farola rota o si habían hecho una pintada. Ahora espero que sirva de interlocutora de esa comunidad extranjera que ya es tojeña con el Ayuntamiento».

Para su sorpresa, el fichaje para entrar en política local (sin cobrar sueldo alguno en un Ayuntamiento con un presupuesto de 1,4 millones) fue aceptado a la primera. «En lo político no sabía casi nada de ella, pero me daba la sensación de que tiraba más para la izquierda». En eso, también acertó la alcaldesa ya que Jannet, que está ya jubilada, tenía vinculación con el Partido Laborista cuando vivía en Inglaterra.

«Quiero ayudar a otros extranjeros con problemas similares a los que tuve yo al llegar a España con el tema del idioma o las facturas», explica esta inglesa que trabajó en una organización benéfica de ayuda a personas con discapacidad en Inglaterra. «Espero que me voten y pueda ayudar a mis vecinos», añade.

El fichaje ha contado con los parabienes del PSOE de Córdoba. Su vicesecretario Alberto Mayoral considera que esta comunidad «se está enriqueciendo de cara a las municipales en diferentes idiomas pero con una idea común: el bien de los vecinos y las vecinas. Se da un salto y esto es un ejemplo de una manera diferente de hacer política», asegura.

La alcaldesa y también secretaria general del PSOE local ya está preparando el programa electoral para el año que viene. «Creo que Jan aportará su granito de arena e ideas para mejorar la vida de estos nuevos vecinos». Y concluye: «Para mi ya no son extranjeros sino tojeños».