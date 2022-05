El Ayuntamiento de Puente Genil y la Fundación ONCE han presentado una iniciativa para dar a conocer a la ciudadanía en general las dificultades y obstáculos con los que se encuentran las personas tanto ciegas como con visión reducida. El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales; el concejal de seguridad ciudadana, José A. Gómez; el jefe de la Policía Local, Jesús M. García, y Violeta Suco de la Once, caminaron por el centro de la ciudad, con la visión tapada mediante unas gafas que les ha permitido comprobar los obstáculos con los que se encuentran las personas con esta problemática. Una actividad consistente en “concienciar y llamar la atención de los ciudadanos y de las administraciones para que nos pongamos en el papel ante deficiencias visuales no sólo ante una ceguera total sino con dificultad en el campo de visión y que presentan grandes dificultades”. Demostrar que un velador, o cualquier otro elemento que entorpezca el paso, “quizá no tiene mayor importancia pero puede ser grande la dificultad para llegar de un punto a otro”- dijo Gómez.

Violeta Sauco, de la Fundación, dio a conocer la actividad El camino que nos hace iguales, que se está desarrollando a nivel nacional durante esta semana “en la que vamos a visibiliza todas las acciones que lleva a cabo ONCE y que pasan desapercibidas para la ciudadanía”. La idea es “poner el foco en las personas con baja visión, ya que existe la creencia que hay que ser ciego total, para pertenecer a la ONCE”. Las administraciones “tenemos que procurar que la igualdad sea efectiva y aquellas personas que tienen una discapacidad procurar darle la solución para que se puedan desenvolver”- señaló el alcalde, Esteban Morales. El regidor apuntó que la política que se está realizando “para reducir los problemas que puede generar la vía pública para las personas con movilidad reducida se está profundizando y se está invirtiendo pero nos falta el plus para personas con dificultad visual que los demás no los vemos y a ellos les perjudica para deambular de manera autónoma”. Esta actividad , "nos va a hacer visible cómo se puede adaptar la ciudad e incorporarlo a las políticas", manifestó. Al mismo tiempo dijo que " estamos por acceder a la plataforma única la Matallana es un ejemplo de mejora en la accesibilidad y en la misma dirección están las calles Aguilar, Madre de Dios, Don Gonzalo".