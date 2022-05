El Comité de Empresa del Hospital Comarcal de Montilla ha anunciado que no descarta llevar a cabo nuevas movilizaciones ante la falta de diálogo de y respuesta por parte de la Consejería de Salud.

Los trabajadores denuncian la falta de coherencia en las declaraciones realizadas por de la Delegada de Salud de la junta de Andalucía, María Jesús Botella, y el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo, ofreciéndose al dialogo con la Junta de Personal del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba y los Comités de Empresa de los Hospitales de Montilla y Puente Genil "sobre la creación del macro área sur de Córdoba y ahora una vez solicitada formalmente el pasado 31 de marzo esta reunión por parte de los citados órganos, guardan silencio".

El comité recuerda que "el conflicto actual surge con motivo de la integración de las Agencias Sanitarias Andaluzas en el Servicio Andaluz de Salud, lo que supuso en el sur de Córdoba la integración en el SAS de los hospitales de Montilla y de Puente Genil pertenecientes hasta finales de 2021 a la Agencia sanitaria Alto Guadalquivir, que al unirlos con el Infanta Margarita de Cabra configuró un escenario complejo con más de 260.000 habitantes, tres hospitales, 30 municipios y una gran dispersión geográfica”, indicando este Comité que tenemos dificultades para gestionar los asuntos de los profesionales y las incidencias que van surgiendo en el día a día ante un escenario tan complejo.

Ejemplo de la complejidad resultante de este macro área de gestión es la dificultad para encontrar una solución a la inoperatividad de las salas de radiología convencional del hospital que quedaron fuera de servicio el pasado 4 de mayo, sin aparente posibilidad de reparación para la plena capacidad funcional, debido a la falta de piezas por lo obsoleto de los aparatos y sin expectativas de que se solucione el problema en corto espacio de tiempo, debido a la falta de presupuesto” según nos informa la Gerencia del Hospital. Desde la Gerencia del área Sur se nos aseguró que estaría resuelto este fin de semana quedando operativas al 100%.

Además, este comité ignora en esta fecha, "cuál es el estado actual del proyecto de ampliación del Hospital, anunciado a bombo y platillo por el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que el pasado mes de enero declaraba que el expediente administrativo de obra de ampliación y reforma se licitará durante el primer trimestre de 2022 con un presupuesto aproximado de 3,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses e incluía la reforma del servicio de Radiodiagnóstico con una nueva sala para equipos de alta tecnología y Ecografía”.

En relación a la solicitud de información realizada por este comité sobre la ejecución del capítulo de inversiones del presupuesto del año 2021 que suponían aproximadamente unos 2 millones de euros, el actual equipo de Dirección de la extinguida agencia, evita dar una respuesta, señala el comité en una nota.

Desde el Comité de empresa se solicita al SAS "celeridad en el dialogo, en las respuestas y en las soluciones, indicando las organizaciones sindicales que no es intención de comité arrastrar el conflicto a la campaña electoral, insistiendo que será culpa de la Consejería de Salud no haber resuelto esta situación antes, ya que desde mediados de enero estamos trabajando para reconducir el error de crear la macro área que trata de imponer el SAS, cuestión que ya han manifestado tanto los profesionales como los ciudadanos que no solamente no es acertada, sino que va a suponer un lastre al desarrollo de la sanidad pública en el sur de la provincia".

Finaliza el Comité confirmando que se unirá a la concentración convocada por la Junta de Personal del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba ante la Delegación de Salud en contra de la macro área sanitaria existente en el sur de la provincia y anuncia una marcha desde el Hospital de Montilla a la Delegación de Salud en próximas fechas si no se obtienen respuestas y soluciones.