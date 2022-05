Montilla ha acogido este martes, como cada 10 de mayo, la celebración del día de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. Desde primera hora de la mañana, los presbíteros de la Diócesis de Córdoba, encabezados por el obispo, Demetrio Fernández, y por el arzobispo surcoreano La-zzaro You Heung Sik, prefecto de la Congregación para el Clero, se han reunido en torno al sepulcro del Apóstol de Andalucía para venerar su memoria y reflexionar sobre sus enseñanzas.

La jornada ha arrancado con una recepción oficial en el Ayuntamiento de Montilla, en la que el alcalde, Rafael Llamas, ha vuelto a poner de manifiesto el vínculo de la localidad con San Juan de Ávila, que falleció el 10 de mayo de 1569 en su casa de la calle San Juan de Dios.

En similares términos se ha expresado el prefecto de la Congregación para el Clero, quien ha destacado que «San Juan de Ávila no solo es importante en Montilla sino en el mundo entero». No en vano, el 7 de octubre de 2012 fue proclamado Doctor de la Iglesia Universal por el papa Benedicto XVI.

De igual modo, el obispo de Córdoba ha reconocido que «hablar de Montilla es hablar de San Juan de Ávila y, por tanto, es volver a las raíces más profundas de nuestro ser sacerdotal».

La festividad de San Juan de Ávila ha continuado con la visita del prefecto de la Congregación para el Clero a la casa de San Juan de Ávila, donde rezó en la capilla y ha conocido con más detalle la vida y obra pastoral del Santo Maestro, que preparó escritos y memoriales para los concilios de Trento y Toledo, contribuyendo en gran medida a la posición preeminente que ostentó Montilla durante el Siglo de Oro.

A las 11.00 de la mañana dio comienzo una eucaristía en la basílica menor pontificia donde se custodian las reliquias, una iglesia situada en la calle Corredera cuya construcción comenzó en 1726 y que, por diversos avatares históricos, no fue concluida hasta 1944. Durante la homilía, Lazzaro You Heung Sik subrayó que la de San Juan de Ávila es una fiesta «especial» en la Iglesia universal y «de particular resonancia» en la Diócesis de Córdoba.

«La Iglesia pone hoy en medio de nosotros a San Juan de Ávila y pedimos ante este modelo de santo que crezca en la Iglesia la santidad por el celo también ejemplar de los que somos ministros de Dios», apuntó el prelado surcoreano, quien felicitó a los sacerdotes que este año celebran sus Bodas de Oro –Isidro Caballero Acosta, Manuel Cantador Muñoz, Pedro Fernández Olmo y Domingo Ruiz Leiva– y sus Bodas de Plata – José Ángel Moraño Gil, Antonio Palma León, Luis Recio Úbeda, Antonio José Ruiz Alcalá e Ignacio Juan Sierra Quirós–.

Seguidamente, todos los sacerdote shan acudido a la conferencia que tuvo lugar en el Teatro Garnelo, a cargo de Nicolás Álvarez de las Asturias, catedrático de la Universidad de Derecho Canónico San Dámaso de Madrid, titulada Identidad pastoral y cercanía de Dios a la luz de San Juan de Ávila: letra y espíritu.