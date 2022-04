El sorteo del Cuponazo de la ONCE dedicado este viernes al 40 aniversario de la constitución del Parlamento de Andalucía, ha repartido en la provincia de Córdoba medio millón de euros en premios mayores. En Lucena, Victoriano Chamizo, ha vendido diez cupones premiados con 25.000 euros en su punto de venta ubicado a la entrada de Carrefour, lo que equivale 250.000 euros. Chamizo, que este año cumple 15 años como vendedor de la ONCE, ha asegurado que se está "contentísimo", según destaca la ONCE en un comunicado.

"Es una satisfacción grandísima, estoy eufórico. Anoche no me lo podía ni creer, es increíble, mucho mejor que si me hubiera tocado a mí", ha explicado. "Es la alegría de haber repartido premios a gente necesitada con la crisis que tenemos ahora, con la situación que hay, y las huelgas que ha habido, y además en Semana Santa, que para alguno va a ser una semana de pasión y euforia", ha añadido. En Fuente Palmera (Córdoba), Francisco Carmona, vendedor desde 2014, ha repartido el mismo premio, otros 250.000 euros, con otros diez cupones premiados con 25.000 euros en la calle Écija en el centro de la localidad. Carmona había dado ya antes un premio de 35.000 euros y un 'Rasca' con 10.000 euros. "Es una alegría enorme, parece que me haya tocado a mí porque es un pueblecito del campo. El esfuerzo tan grande que tienen que hacer con las criaturas, la hipoteca, los colegios... si se alegran hasta por tres euros, pues fíjate que alegría tan grande en un sitio tan chico: es una satisfacción enorme", ha asegurado orgulloso. Más de un millón de euros en Andalucía El sorteo del viernes ha dejado más de un millón de euros entre cinco provincias andaluzas y más de 11 millones entre seis comunidades autónomas. En la localidad granadina de Baza, Félix Domene, vendedor desde 1996, ha vendido otros diez cupones premiados a las cinco cifras y ha repartido otros 250.000 euros. Baza repite así suerte con la ONCE ya que el jueves se repartieron otros 175.000 euros en premios. En Cádiz se han vendido seis cupones premiados con 25.000 euros a las cinco cifras, dejando así otros 150.000 euros, mientras que en la localidad jienense de Segura de la Sierra se ha vendido una de las series de segunda categoría agraciada con 100.000 euros. En Jaén y en la localidad sevillana de Coria del Río se ha vendido sendos cupones premiados también con 25.000 euros, por lo que, en total, este Cuponazo ha dejado 1.050.000 euros entre las cinco provincias andaluzas. Los nueve millones del Cuponazo se van para Elche La mayor fortuna se la ha llevado la localidad alicantina de Elche, donde se ha vendido la serie agraciada con los nueve millones de euros que ofrece la ONCE en los sorteos del Cuponazo, y ha repartido en total más de 11,1 millones entre Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco y la Comunidad Valenciana. El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, se ha mostrado "feliz" porque la fortuna de un Cuponazo "tan andaluz haya llevado tanta ilusión a tantos lugares". En la presentación de este Cuponazo Martínez había señalado que este cupón muestra "el orgullo de los andaluces por el profundo cambio social y económico conseguido en estas últimas cuatro décadas por los andaluces".