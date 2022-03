El Pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco ha aprobado en la sesión ordinaria del mes de marzo y por unanimidad la propuesta de adjudicación del contrato del ciclo integral del agua a la empresa Hidralia Gestión Integral del Agua de Andalucía SA. Se trata de «uno de los proyectos más importantes del Consistorio en los últimos años y el de mayor cuantía» según el alcalde, Santiago Cabello, quien señaló que los primeros trámites administrativos se iniciaron hace más de cuatro años. Este contrato de gestión contempla un canon inicial de 1,5 millones de euros de forma íntegra para el Ayuntamiento una vez se formalice el mismo.

El contrato de gestión se eleva a 64 millones de euros durante los próximos 25 años y llevará consigo una mejora en la red de alcantarillado de Pozoblanco, así como en las conducciones, en la red de abastecimiento domiciliario de agua y en la depuración del municipio. Además, dicha propuesta de gestión en la depuración del municipio se complementará con las actuaciones de ampliación que tiene previstas realizar la Junta de Andalucía en los próximos meses con un valor de 6 millones de euros, según el primer edil.

El regidor afirmó en la sesión que se trata de "uno de los logros más importantes para Pozoblanco", que permitirá mejorar las infraestructuras de suministro de agua con unas inversiones globales de 11,7 millones de euros en los próximos 25 años de duración del contrato y casi 4 millones de euros que se invertirán de manera inicial en los próximos 4 años para nuevas infraestructuras de canalizaciones, mejora de alcantarillado, red de emisarios, colectores y completar el anillo perimetral del municipio.

El portavoz de Izquierda Unida, Miguel Calero, criticó que se hubieran incumplido los plazos que marca la normativa para este proceso. También Pedro García, portavoz de Ciudadanos, lamentó la demora del procedimiento aunque expresó su satisfacción por la aprobación de la propuesta de adjudicación. Rosario Rossi, portavoz del PSOE, llamó la atención "sobre el triunfalismo con el que se vende este asunto porque no podemos olvidar los retrasos que aún no se nos han explicado, y que al final solo puede explicar el presidente de la mesa que es quien puede tener esa información, ya que no había motivos para tardar más de un año en llegar hasta aquí".