Como fichas de dominó colocadas de pie una detrás de otras. Así van cayendo los distintos sectores de la provincia de Córdoba con motivo de una huelga de transporte que, a pesar de que el Gobierno afirma no está teniendo seguimiento mayoritario, sí está afectando (y mucho) a prácticamente todos los niveles económicos. El frío industrial de Lucena es otro de los sectores que ya ha avisado de que tendrá que reducir la producción.

Lo ha explicado a este periódico el director general de Efficold, Manuel Pastor, que ha dicho que hay dos problemas: el primero, que no llegan materias primas para poder producir, y dos, que lo que se produce no sale de la fábrica. Esto último provoca, a su vez, un problema de espacio que ya viven en esta empresa lucentina, la producción se acumula por no encontrar salida.

Es más, según ha concretado Pastor, desde el sábado pasado tienen ocho camiones completamente cargados sin que hayan podido salir a la carretera.

De momento, en Efficold no van a parar del todo la producción, aunque sí vaticinan que para la semana que viene no van a poder trabajar al 100%. "Aguantaremos una semana", avisa Pastor, que añade que de no actuarse rápidamente, se va a paralizar prácticamente toda la actividad.

Entienden desde Efficold que el Gobierno debe tomarse en serio el asunto y poner "ya" una solución porque las consecuencias, que ya se están viviendo, podrían ser nefastas.