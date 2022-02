La plataforma ciudadana Que pare el tren en Los Pedroches ha denunciado la constante falta de trenes y "la incertidumbre" de poder usar el autobús para ir o salir de la estación, junto con "la desfachatez" de la Junta de Andalucía y de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba por culpar a los habitantes de la comarca de no utilizar este medio de transporte. Ante esta situación, la plataforma se plantea realizar nuevas movilizaciones, según informa en una nota de prensa.

En estos momentos, solo paran dos trenes por sentido: a Madrid 9.30 horas o a las 18.43 horas; y de Madrid a Los Pedroches, a las 07.05 horas o a las 15.05 horas, afirma la plataforma. "Estos horarios, los hacen inviables e inútiles para los desplazamientos de viajeros ya que obligan a hacer noche para volver a la comarca o desplazarse a más de 100 kilómetros, hasta Córdoba o Puertollano para acceder a un tren", informa Que pare el tren.

Además, existe el problema añadido de que el autobús, que debería conectar la estación y atender a todos los trenes que paran "solo atiende a uno y muchas veces no espera a los viajeros que están saliendo por las rampas de salida porque está adscrito a otros servicios", denuncia la plataforma.

Ante "la falta de respuesta de las administraciones y de acciones contundentes por parte de nuestros políticos (gobiernos municipales y oposición), continúa la nota, "la plataforma se ve en la necesidad de plantear nuevas acciones que obliguen a reponer trenes que palíen el aislamiento al que nos tienen sometidos y aumentar su número con horarios que los hagan útiles".

La plataforma considera "imprescindible" el acceso a los trenes, ya que " nuestras familias, estudiantes y trabajadores, están obligadas a pagar alquileres cuando, si hubiese trenes, podrían volver a sus casas a diario y no desconectarse de su tierra. También está afectando al turismo que en los últimos años comenzaba a utilizar el tren para acceder a los hoteles y casas rurales de la comarca".

En su opinión, la comarca de Los Pedroches es un ejemplo claro de la España vaciada, ya que "al aislamiento producido por la falta de carreteras y la falta de trenes, está abocándonos al abandono de nuestros jóvenes por falta de actividad económica. Nos están llevando a la desesperanza cuando tenemos medios más que suficientes para defendernos y tener futuro".

También recuerda que desde la plataforma, llevan luchando en estos últimos años, pidiendo “audiencia” a los responsables políticos, desde los alcaldes de los 17 pueblos a la subdelegada del Gobierno en Córdoba, el delegado de la Junta, la delegada de Infraestructuras, etc., etc., "reuniones que no han tenido la más mínima respuesta salvo la palmadita en la espalda, al salir de la reunión".

"Ambas administraciones tienen, además, la desfachatez de culparnos de no utilizar el tren o el autobús, cuando el verdadero problema lo provoca la falta de trenes y la incertidumbre de poder usar el autobús para ir o salir de la estación". concluye la plataforma..