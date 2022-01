El hospital Centro de Andalucía de Lucena, propiedad de la empresa Amaveca Salud, ha sufrido un hackeo a sus sistemas informáticos, según informan en redes sociales distintos portales especializados en investigar estas actividades delictivas, y ha confirmado a este periódico el director médico del hospital, José Antonio Martín.

Según ha informado el centro sanitario en una nota, "el equipo de respuesta a ciber incidentes de Amaveca Salud se encuentra trabajando ininterrumpidamente en la resolución del mismo. A fecha de hoy, se ha podido evidenciar una fuga de datos, cuyo alcance está aún pendiente de concretar". Señala igualmente la nota que "el hospital cuenta desde el inicio de su actividad con todos los procedimientos y medidas de seguridad encaminados a proteger uno de sus activos más importantes: la información. Por ello, y más allá del cumplimiento de los requisitos legales, cuenta con un servicio externo de respuesta ante incidentes de seguridad, además de la figura del Delegado de Protección de Datos. A pesar de las medidas reseñadas, se ha producido este ciber incidente, que, por las rápidas actuaciones realizadas, no ha comprometido el normal funcionamiento del centro que sigue centrado en la atención a sus pacientes". Amaveca Salud informa también de que "los trabajos de análisis forense, que se encuentran en curso, no permiten concluir aún el detalle exacto de la cantidad y tipos de datos sustraídos, no obstante, en el momento en que se finalice este análisis, informaremos con detalle del alcance definitivo".

El ataque informático podría haber sacado a la luz datos de personas atendidas en este centro hospitalario, sobre todo en relación a la realización de pruebas de covid-19 en las últimas fechas, así como historiales y documentos administrativos, aunque el propio director médico ha señalado que muchos de estos datos podrían ser ficticios, ya que este centro sanitario acaba de iniciar su andadura y ha realizado muchas pruebas con clientes ficticios sobre supuestas actividades de atención médica. Amaveca Salud ha puesto en manos de Telefónica este ataque informático, la cual lo está investigando, además de denunciarlo a la Policía Nacional y procedido a la notificación de la brecha de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos.

Según publica en Twitter fr4n, un usuario especializado en ciberdelincuencia, el hospital es una nueva víctima del "#Ransomware #ViceSociety" con lo que "miles de resultados #Covid19 de gente inocente y ajena al ciberataque quedan expuestos tras la extorsión de este grupo criminal".

Al parecer, The Vice Society es un grupo dedicado al ransomware o secuestro de datos. El ransoware es un tipo de malware. El ransoware es un tipo de malware. «The Vice Society es una amenaza de ransomware que puede devastar tanto las instalaciones de Windows como las de Linux. Vice Society emplea un poderoso algoritmo de cifrado para bloquear los datos almacenados en los sistemas infectados», se explica en el portal de EnigmaSoft.

Según informa en un artículo el periódico La Razón, dos de cada tres empresas han sufrido un ataque de ransomware en el último año.

El centro sanitario de Lucena pone a disposición de los interesados la siguiente dirección de correo: info@amavecasalud.com.