La concejala delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Lucena, Carmen Gallardo, que acusó en el pasado Pleno municipal a Vox de “reforzar y empoderar a los maltratadores“, ha señalado este viernes que “en ningún momento ha pensado pedir disculpas por lo ocurrido en el pleno del martes”. Y en cuanto a si ha tenido alguna muestra de arrepentimiento o si se ha planteado retractarse de sus palabras, Gallardo ha respondido de manera rotunda al decir que “nunca, nunca, las repetiría mil veces, si fuera necesario”.

La edil socialista ha afirmado que no ha escuchado las declaraciones de los concejales de Vox en las que piden que fuera cesada por el alcalde de sus responsabilidades en las delegaciones que ostenta, anunciando el posible inicio de acciones legales, toda vez que ha preferido mantenerse retirada del ruido mediático originado y ha insistido en que “existe violencia de género, que los políticos tratan de frenar esta lacra y que la violencia sí tiene género”. Además ha añadido que no le preocupa ninguna cuestión más, “si quieren denunciarme que me denuncien”. Gallardo ha reconocido que se ha sentido respaldada en todo momento por el equipo de gobierno y que detrás de ella, siente el apoyo de todo el equipo de su delegación y de sus compañeros de Gobierno.

Para la responsable de Igualdad, el alcalde pidió perdón por la tensión vivida y al ambiente enrarecido que se ocasionó en el salón de plenos, ante situaciones que no tendrían que producirse si bien el “acaloramiento de los otros grupos políticos no podemos controlarlo, ni siquiera el alcalde”.

Por su parte el alcalde, Juan Pérez se ha pronunciado al respecto de la petición de cese, algo que ha descartado rotundamente, y por otro lado no ha querido entrar en si compartía o no las palabras de su concejala hacia Vox.