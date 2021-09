La parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Ana Naranjo, ha pedido a Educación que no delegue en los ayuntamientos su responsabilidad y competencia de garantizar la seguridad en los colegios, tanto en materia de limpieza y desinfección como en mantenimiento de los propios equipamientos. En una visita al CEIP Monte Albo de Montalbán, acompañada del alcalde de la localidad, Miguel Ruz (IU), ha denunciado “la falta de inversión histórica en infraestructuras educativas”, que los ayuntamientos se ven obligados a paliar con actuaciones que a menudo van más allá de sus competencias para no poner en riesgo al alumnado.

En concreto, este colegio público ha comenzado el curso “en obras” tras un verano en el que "la Delegación del Gobierno andaluz no ha dado respuesta a las demandas del Ayuntamiento, que es el que sufraga ahora actuaciones urgentes que no resuelven los problemas estructurales que han sido detectados en el edificio”. Ruz ha subrayado que “lo que está pasando aquí no es un problema de tapar desconchones, cambiar bombillas, pintar paredes o arreglar cerraduras y grifos”, que sí son cuestiones “de mantenimiento y conservación de un colegio” de competencia municipal, sino “algo más grave que requiere de un arreglo integral”.

Por ello, ambos han exigido “colaboración institucional” y “financiación suficiente” para solucionar los problemas del colegio, que presenta grietas causadas por movimientos de suelo tal y como revela el informe encargado en su momento por el Ayuntamiento de Montalbán. Naranjo ha pedido al Gobierno andaluz “que tenga con los ayuntamientos la misma sensibilidad que tienen con la Junta otras administraciones, como el Gobierno de España, que ha destinado a Andalucía más fondos que a cualquier otra comunidad para invertirlos en Educación”.

En el primer día de curso escolar para el alumnado de Educación Primaria, Naranjo ha criticado que, pese a ello, el Gobierno andaluz haya recortado en personal docente, con más de 2.700 profesionales menos que el año pasado, en un momento en el que “la pandemia no ha acabado y siguen siendo necesarias medidas extraordinarias para prevenir los contagios entre la población escolar, en su gran mayoría sin vacunar todavía”.