La Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur se ha hecho cargo de un podendo herido con una escopeta de caza en el municipio cordobés de Algallarín y que actualmente se encuentra ingresado en el hospital Veterinario de Córdoba.

El animal fue herido la semana pasada, cuando una residente de las afueras de la localidad escuchó un disparo y tras dirigirse a la zona donde se produjo la detonación encontró a un podenco de tamaño pequeño con una gran hemorragia en su cabeza.

Según informa la asociación, el podenco, de nombre Grogu, fue asistido en una clínica veterinaria de Montoro, donde recibió las primeras atenciones veterinarias y consiguieron parar las hemorragias. Cuando se le realizó la primera placa comprobaron que en la cabeza tenía incrustada metralla de un cartucho de una escopeta de caza.

Durante unos días estuvo con suero y medicación en la misma casa de la persona que lo encontró y el pasado domingo esta persona se puso en contacto con Galgos del Sur para que se hiciera cargo del animal y pudiera ser ingresado en un centro veterinario con mayores recursos para atender al animal.

Grogu fue ingresado el pasado lunes en el Hospital Veterinario de Córdoba, donde le están haciendo pruebas para determinar el alcance de sus lesiones con el objetivo de determinar por parte de los veterinarios el tratamiento más adecuado.

El animal continúa con secreciones sanguinolentas, tiene dificultades al tragar y al respirar, y está traumatizado por el sucesos, por lo que, según indican desde la protectora, van a trabajar con el animal para que supere su miedo y vuelva a confiar en las personas.

La Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur ha denunciado los hechos ante el SEPRONA para que puedan ser investigados y encuentren al culpable. "Centenares de perros de caza en nuestro país cuando no son útiles para esta son ejecutados pegándoles un tiro, ahorcándolos, ahogandolos en un río o tirándolos a pozos", ha explicado Javier Luna, cofundador de Galgos del Sur. “El animal tuvo suerte ya que el cazador no le dio de lleno y pudo escapar, pero muchos no tienen esa oportunidad de poder vivir”, ha añadido.