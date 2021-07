A pesar de la reunión del pasado viernes con la delegada territorial de Salud, Mª Jesús Botella, y su compromiso de estudiar la situación, el centro de salud de Guadalcázar se ha quedado sin médico a las 11 de la mañana, como ya sucedió este lunesr, que de no cambiar permanecerá hasta el mes de septiembre. Debido a estas restricciones, el alcalde de la localidad, Francisco Estepa, ha puesto en marcha de una serie de medidas que pasan por animar a que todos los vecinos presenten quejas en el centro de salud, animar a todos los vecinos que necesiten asistencia médica que llamen al centro de salud de Almodóvar del Río y la celebración de una concentración este martes por la mañana en la puerta de centro médico donde además se han pegado carteles de protesta.

Un centenar de vecinos se han sumado a esta concentración en la que los asistentes se muestran indignados por la situación. El alcalde ha lamentado que sea esta la situación y dice que sigue sin entender cómo no se ponen en marcha otras medidas. Considera que su municipio se queda sin atención cinco horas diarias y se pregunta de quién será la responsabilidad si en ese tiempo se da alguna incidencia grave. Estepa ha recordado que la población de Guadalcázar está en torno a los 1600 habitantes a los que se suman los visitantes de verano que son muchos y la atención a los niños que también la presta el mismo médico ya que también se carece de pediatra. Se queja el alcalde de que las peticiones de los vecinos no hayan sido escuchadas y anima a los vecinos a no aceptar esta situación.

Esta situación viene motivada por los reajustes que las vacaciones de los profesionales obliga a realizar en las distintas zonas sanitarias y que en el caso de Guadalcázar, al igual que en otros puntos de la comarca, como aldeas de Fuente Palmera, la ELA de Ochavillo del Río o Fuente Carreteros, se traduce en la reducción de horarios de permanencia del médico en los respectivos centros de salud.

En el caso concreto de Guadalcázar, ante las vacaciones estivales de los facultativos que prestan servicio en el consultorio y dado que no hay médicos para sustituirlos, se ha fijado el horario de atención médica en dicho centro de 8.00 a 11.00 horas, y no de 8.00 a 15.00 horas, como hasta ahora, si bien el consultorio permanecerá abierto en dicho horario completo con atención de una enfermera.

La delegada de Salud pedía tranquilidad a los vecinos de las localidades afectadas porque la sanidad está garantizada y explicaba que las vacaciones motiva estas restricciones que es posible subsanar porque no hay médicos para contratar en la bolsa de empleo del SAS.